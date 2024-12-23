Dev yatırım bankasından sürpriz Merkez Bankası faiz tahmini!

23 Aralık 2024 14:15 - Güncelleme : 23 Aralık 2024 14:33

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın perşembe günü açıklayacağı faiz kararı, yurt içindeki haftanın en önemli gündem maddesi olacak. Piyasada genel beklenti 150 baz puanlık bir faiz indirimi yönünde şekillenirken, ABD’li dev banka Goldman Sachs, TCMB’nin sürpriz yaparak politika faizini yüzde 50’de sabit tutabileceğini öngörüyor.

Goldman Sachs​, piyasa beklentilerinin aksine, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) aralık ayında politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit bırakacağını öngördü. Piyasadaki genel görüş, TCMB'nin aralık toplantısında politika faizini 150 baz puan indirerek gevşeme politikasını sürdüreceği yönündeyken, Goldman Sachs ekonomistleri farklı bir yaklaşım sergiledi.

GOLDMAN SACHS'TAN FAİZ TAHMİNİ

Clemens Grafe ve Başak Edizgil imzasını taşıyan 20 Aralık tarihli raporda, aralık ayında olası bir faiz indiriminin erken olacağı vurgulandı. Raporda, tahminlerinin normatif analizlere dayandığı belirtilirken, TCMB’nin para politikasını oluştururken kredibiliteyi artırma odaklı hareket ettiği ifade edildi.

Ekonomistler, TCMB’nin aralık toplantısını, yerel seçimlere iki hafta kala gerçekleşecek olan mart toplantısıyla karşılaştırarak, bu dönemde TCMB’nin fiyat istikrarı taahhüdüne yönelik güveni artırmayı hedeflediğini dile getirdi. Ayrıca, Goldman Sachs, ocak ayında 100 baz puanlık bir faiz indirimi beklentisini sürdürdüğünü açıkladı.

ASGARİ ÜCRET VE ENFLASYON DETAYI

Raporda, son çeyrekte enflasyonda TCMB ve Goldman Sachs projeksiyonlarının üzerinde yukarı yönlü sürprizler yaşandığı ve mevsimsellikten arındırılmış göstergelerin dezenflasyon sürecinin ikinci çeyrekte durakladığını işaret ettiği ifade edildi. Ekonomistler, enflasyondaki yapışkanlık, ekonomik aktivitedeki toparlanma ve ocakta beklenenden daha yüksek bir asgari ücret artışı olasılığı nedeniyle gevşeme döngüsüne başlama risklerinin ertelendiğini değerlendirdi.