Devir tasarruf devri! Kamuda bol kesenden harcayan hesap verecek

12 May 2024 09:40 - Güncelleme : 12 May 2024 09:42

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamuda tasarruf tedbirlerini yarın açıklayacak. Paketin açıklamasının ardından kısa süre içinde TBMM gündemine taşınması bekleniyor. Kurumların ödenekleri belirlenen tavanı aşamayacak. Hesabı tutturamayan kurumlardan hesap sorulacak.

Pakette yer alması planlanan önlemlerden bazıları şöyle:

ÖDENEKLERDEN KESİNTİ YAPILACAK

Bakanlıklar dahil tüm kamu kurum ve kuruluşlarının ödeneklerinden kesinti yapılacak. Bazı harcamalara ya izin verilmeyecek ya da çok sınırlı olacak. Kurumlar kendilerine ayrılan harcama tavanlarını aşamayacak. Hangi konularda tasarruf yapılacağı kalem kalem belirlendi, sınırlar net çizildi.

YURT DIŞI GEZİLERİNE SINIR

Kırtasiye, temsil, ağırlama, toplantı ve dış seyahat gibi cari giderler, öncelikli olarak kısılacak. Yurt dışı gezilere çok zorunlu olmadığı sürece gidilmeyecek. Zorunlu ise de kadro sınırlı tutulacak. Kurumlar eğitim ve buna benzer toplantılarını otellerde değil kendi tesislerinde, asgari harcama ile yapacak.

YENİ ARAÇ ALIMINA DENETİM

Bakanlıklar yeni bina yapamayacak ya da kiralayamayacak. Yeni araç alımı ve kiralanması ciddi oranda sınırlanacak.

3 ALANDA YENİ YATIRIM YAPILAMAYACAK

Hazine garantili projeler gözden geçirilecek. Kısa dönemde geri dönüşü olmayan projelere garanti verilmeyecek. Yüzde 70'i yapılmış yatırımlar öncelikle tamamlanacak. Başlamış ama yüzde 20'ler düzeyinde gerçekleşenlere ise önceliklere göre ve zamana yayılarak ödenek aktarılacak. Tarım, deprem bölgesi ve ulaştırma dışında yeni yatırım yapılmayacak.

PERSONELE İLİŞKİN ÖNLEMLER

Personel alımı sınırlandırılacak. Farklı kurumlarda görevlendirme ile çalışan kamu personeli asli kurumlarına dönecek.

TAKİP MEKANİZMASI KURULUYOR

Kurumların tedbirlere uyup uymadığını takip için bir mekanizma kurulacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde komisyon benzeri bir yapı oluşturulacak.

RAPOR SUNULACAK

Belli periyotlarla (3 ay gibi) tedbirlerin uygulanıp uygulanmadığına bakılacak. Kurumlar yaptıkları tasarrufu rapor halinde komisyona gönderecek. Bu raporlarda nereden ne şekilde tasarruf edildiği detaylı şekilde yer alacak.

AŞARSA YAPTIRIM VAR

Verilen bütçeyi aşanlar, tasarruf etmeyen bürokratlarla ilgili yaptırım uygulanacak. Bu yaptırımın ne olacağı üzerinde çalışma yapılıyor. İdari yaptırımlar ya da disiplin soruşturması gündeme gelebilecek.

ÜST DÜZEYE MAAŞ SINIRLAMASI

Pakette, özel şirketlerde yönetim kurulu üyeliği yapan bürokratların alacağı ücretler ile ilgili de düzenleme yapılması planlanıyor. Bu durumda olanların aldıkları ücretlere sınır getirilecek. Uygulama için yasal düzenleme yapılması gerekiyor. Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren torba yasa içinde maaşların da yer alması bekleniyor.

KESİNTİ YAPILACAK

Bakan Mehmet Şimşek'in yarın açıklayacağı tasarruf tedbirleri kapsamında toplamda yüzde 10 harcamalar, yüzde 15 de yatırım ödeneklerinden kesinti yapılması hedefleniyor. Tüm bunlar 100 milyar liranın üstünde bir tasarruf yapılması anlamına geliyor.