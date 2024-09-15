Devlet 2 yıl boyunca kira ödeyecek! Tapusu olanların başına talih kuşu kondu: Kiralama başvuruları alınacak

15 Eylül 2024 12:36 - Güncelleme : 15 Eylül 2024 12:57

Devlet, arazisi olana kira ödeyecek. Tarım ve Orman Bakanlığı, işlenmeyen tarım arazilerinin kiraya verilmesi için kolları sıvadı. Bakanlık kiralanacak olan arazileri tespit edecek. İşlenmeyen tarım arazilerinin kiraya verilmesine ilişkin ilk liste, 30 Eylül'de yayınlanacak. İlk kiralamalar ise 2025 ekim ayında yapılacak. İşte tapusu olan arazi sahipleri için kaçırılmayacak fırsat.

Tarım arazisi kiralamak isteyenler dikkat! Tüm detaylar belli oldu

Tarım arazisi kiralamak isteyenler dikkat! Tüm detaylar belli oldu

Tapusu olan arazi sahipleri için müjde geldi. Devlet 2 yıl boyunca arazinize kira ödeyebilir. İşlenmeyen tarım arazileri Bakanlık tarafından kiralanacak. Devlet, 2 yıl boyunca işlenmeyen tarım arazilerine para ödeyecek. İşte arazilerin sezonluk tarımsal amaçlı kiraya verilmesine yönelik işlemlerin detayları.

DEVLET İŞLENMEYEN TARIM ARAZİLERİNİ KİRALAYACAK

Tapu sahiplerine müjde geldi. Bakanlık 2 yıl düzenli ödeme verecek. İşlenmeyen tarım arazileri Bakanlık tarafından kiralanacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen yeni düzenlemeye göre, mülkiyeti gerçek veya tüzel kişilere ait olan ve iki yıl boyunca kullanılmayan tarım araziler sezonluk kiralanacak.

ARAZİLER TARIMSAL AMAÇLARLA KİRAYA VERİLECEK

Araziler tarımsal amaçlarla kiraya verilecek. Tapu sahiplerine, arazilerini kiraya vererek düzenli bir ödeme yapılacak.

Tarım arazileri, arazinin vasfının değiştirilmemesi ve kiralayan tarafından tarımsal üretimde kullanılması şartıyla sezonluk kiraya verilecek.

İşlenmeyen tarım arazilerine ilişkin ilk liste, 30 Eylül'de ilan edilecek. Üst üste 2 yıl işlenmeyen arazilere ilişkin ilk liste de gelecek yıl eylül ayında ilana çıkarılacak. İlk kiralama ekimde yapılacak.

BAKANLIK ARAZİLERİ NASIL SEÇECEK?

Kiraya verilecek arazilerin tespiti için il veya ilçe tarım ve orman müdürlükleri bünyesinde oluşturulan Arazi Tespit Komisyonu, kadastro parsel verileri, uydu görüntüleri, coğrafi bilgi sistemleri, diğer kamu kurumlarından elde edilecek veriler ile arazileri seçecek. Kira bedeli, komisyon tarafından belirlenen rayiç bedelden düşük olamayacak.

Kira bedelinin tespitinde kiralanacak tarım arazisi ile benzer özellikte ve aynı yerleşim yerinde bulunan en az üç kiralanmış tarım arazisi belirlenecek. Tarım arazilerini kiralamak isteyenler, tarım arazisi kiralama talep formunu eksiksiz olarak doldurarak ilan süresi içerisinde il müdürlüğüne başvuruda bulunacak. Birden fazla başvurularda en yüksek teklifi veren kişi kiralamayı alacak.

KİRA BEDELİ ARAZİ SAHİBİNE ÖDENECEK

Kira bedelleri bakanlıkça belirlenecek bir kamu bankasında araziye özgülenerek açılacak üçer aylık vadeli hesapta nemalandırılacak. Kiralanan tarım arazileri bakanlıkça belirlenen kayıt sistemlerine kaydedilecek ve kiracılar bu arazilerle ilgili tarımsal desteklerden yararlandırılacak.