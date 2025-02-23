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 | Kübra Çelepi

Devlet bir defaya mahsus 8.668 TL verecek! Nakit destek fırsatı ilaç olacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, işsiz kalan bireyler için harekete geçti. İşsizlikten kurtulmak için Aile Bakanlığı’ndan 8.668 TL nakit yardım sağlanacak. İşsiz vatandaşlar, İŞKUR'a yönlendirildiklerinde işe yerleştirildikleri takdirde, bir defaya mahsus olmak üzere brüt asgari ücretin 1/3'ü kadar (2025 yılı için 8.668 TL) işe başlama yardımı alacaklar. İşte yardım parası için başvuru şartları.

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Devlet bir defaya mahsus 8.668 TL verecek! Nakit destek fırsatı ilaç olacak
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
23.02.2025
saat ikonu 10:56
|
GÜNCELLEME:
23.02.2025
saat ikonu 11:04

Sosyal Yardım ve istihdam bağlantısını güçlendirmeye yönelik birçok uygulama hayata geçirilmeye devam ediyor. İşsizlere devlet desteğinin detayları belli oldu. Hesaplara tam 8.668 TL para yatacak. İşe yönlendirme yardımı resmen ilaç olacak. Bu kapsamda çalışabilir durumdaki sosyal yardım yararlanıcılarının İŞKUR’a yönlendirilmesi ve istihdamlarının teşvik edilecek.

İŞE BAŞLAMA YARDIMI NAKİT DESTEK SAĞLAYACAK

Ekonomik zorluklar yaşayan vatandaşlar için devlet destekleri her geçen gün artıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, işsiz kalan bireyler için çeşitli nakit destek programını başlattı.

Sosyal yardım yararlanıcıları İŞKUR tarafından işe yönlendirilmeleri halinde kişinin iş görüşmesine gitmesi ve iş başvuru, kabul aşamasındaki giderleri için ayda bir, yıl içerisinde azami 3 kere olmak üzere net asgari ücretin yüzde 10’una kadar işe yönlendirme yardımı verilecek. 2025 yılı için bu tutar 8.668 TL oldu.

İŞKUR’A KAYITLI İŞSİZLERE 8.668 TL YARDIM

İşsiz ve iş arayan vatandaşlar İŞKUR'a yönlendirildiklerinde işe yerleştirildikleri takdirde, bir defaya mahsus olmak üzere brüt asgari ücretin 1/3'ü kadar (2025 yılı için 8.668 TL) işe başlama yardımı alabiliyor.

İŞE YÖNLENDİRME YARDIMI İÇİN NE ZAMAN VE NEREYE BAŞVURULUR?

Kişinin işe yönlendirildiği bilgisi İŞKUR tarafından Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi’ne bildirildikten sonra 30 gün içerisinde ikametgâhının bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına müracaat edilir.

İŞE BAŞLAMA YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI

  • Yaş Sınırı: 18 ile 55 yaş arasında olmak.
  • Çalışma Engeli: Çalışmasına engel bir durumun bulunmaması.
  • Hane İçi Koşul: Aile Bakanlığı'nın düzenli sosyal yardım yaptığı hanelerde ikamet ediyor olmak.

İŞVEREN PRİM DESTEKLERİ DEVAM EDİYOR

İŞKUR tarafından işe yönlendirilen sosyal yardım yararlanıcıları özel sektör işverenlerince istihdam edilirse özel sektör işverenlerinin ödemekle yükümlü olduğu sigorta primleri 1 (bir) yıl süreyle Bakanlık tarafından karşılanacak.

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Sıkça Sorulan Sorular

İşe başlama yardımı kimlere verilir?
18-55 arasındaki çalışabilir durumdaki sosyal yardım faydalanıcısının iş görüşmesine gitmesi için (yol parası, traş ücreti vb için) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfı tarafından aylık net asgari ücretin %10'una kadar yılda en fazla üç defa yapılan yardımdır.

Sıkça Sorulan Sorular

Sosyal yardım yararlanıcısı İŞKUR’un iş veya mesleki kurslara katılım teklifini reddederse bir müeyyidesi var mı?
Sosyal yardım yararlanıcısı haklı bir sebep olmaksızın İŞKUR’un sunduğu iş teklifini üç kez reddederse, bir yıl süreyle düzenli sosyal yardımlardan yararlanamaz.
ETİKETLER
#işkur
#işe alım
#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
#Ekonomi
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