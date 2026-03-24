Devlet desteğiyle kurdukları tesiste üretiyorlar, 40 kişiye istihdam sağladılar! Sipariş yağıyor

Mersin’de bir tesis işleten girişimciler sıfır rakımdan 2 bin rakıma kadara bal üretmek için her sene yoğun mesai harcıyor. Kovanlarını mevsim şartlarına göre gezdiren arıcılar hasat döneminde emeğinin karşılığını alıyor.

Atalarından öğrendiği arıcılığı sürdüren Celal Çay da başta Eğriçayır yaylası olmak üzere bir çok bölgede arılarıyla Total Anti Mikrobiyal Aktivite (TA) değeri 10 ve üzerinde bal üreterek ülke genelinde müşterilerine ulaştırıyor. Daha önce 15 kişilik ekiple çalışan Çay, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu aracılığıyla devletten aldığı destekle ürüne el değmeden paketlenmesini sağlayan son teknoloji ve hijyenik tesisle 40 kişiye istihdam sağladı. Çay, kurduğu tesiste kendi arılıklarından ve 100'e yakın arıcıdan gelen balı tesiste ilgili kurumlar tarafından analizleri yaptırarak el değmeden hazırlanmasını sağlıyor. Arı ürünleri siparişi veren vatandaşlar ise tüm süreçte mesajla bilgilendiriliyor.

40 PERSONEL MESAİ YAPIYOR

Babasının ürettiği balı satarak işe başladığını anlatan arıcı Celal Çay, "Sonra firmamıza hem müşterimiz arttı hem arıcı sayımız arttı. Ve bugün işletmemizde yaklaşık 40 kişi çalışıyor. Bu yeni işletmemizi IPARD projesiyle yaptık. Burada Avrupa Birliği ve devletimizin desteği var. O destekle 2 senede bu modern tesisimizi yaptık. Eski fabrikamıza artık sığmıyorduk, işlerimiz büyümüştü. Oradaki çalışan sayımız 15-20 kişiydi ve birbirimizin ayağının üzerine basıyorduk, ürün koyacak depomuz yoktu. Ama bugün yaklaşık 100'e yakın arıcımızla, 40 personelimizle burada hem arı ürünlerini paketliyoruz, hem de arı ürünleri içeren takviye edici gıdalar üretiyoruz" dedi.

GELENEKSEL ÜRETİM TEKNOLOJİYLE BULUŞTU

Arı sütü, propolis, polen gibi arının tek bir ürünü değil, birçok ürünü olduğuna değinen Çay, "Hepsinden takviye edici gıda üreterek tüketicilerimize ulaştırıyoruz. Her ne kadar doğayla geleneksel bir üretim de yapsak, üretmiş olduğumuz arı ürünlerini modern tesislerde paketleyip tüketicilerimize ulaştırma gibi bir ihtiyacımız da var. Böyle modern bir tesiste, yaylalarda üretmiş olduğumuz arı ürünlerimizi paketleyip tüketicilerimize ulaştırıyoruz.

Teknolojiyi hem doğada hem işletmemizde takip ediyoruz. Yeni çıkan makinalardan alıyoruz ve verimli, daha hijyenik şekilde nasıl yapabiliriz diye işimizi geliştirmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Üretimle ile ilgili hem Tarım Bakanlığı'nın denetimleri hem de ürün verilen marketlerin tedarikçi denetimleri olduğuna da dikkat çeken Çay, yeni tesiste bu denetimleri çok kolay bir şekilde, rahatlıkla geçip ürünlerini satabildiklerini anlattı.

SATIŞLARI İNTERNET ÜZERİNDEN YAPIYOR

Satışlarının yüzde 80'ini internetten yaptıklarına değinen Çay, "Web sayfamızdan gelen siparişlerin faturasını içeride yazıcıdan yazdırıyoruz. Ondan sonra paketleme noktasına geliyoruz. Burada kargo kırılmayacak şekilde paketleniyor. Buradan paketlendiği an bilgisayardan barkodu okutuyoruz ve müşterimize mail gidiyor 'Sizin siparişiniz paketlendi' diye. Sonra kargo teslim aldığında bir mail daha gidiyor 'Kargo teslim aldı' diye. Yola çıktığında bir daha. Böylelikle tüketici son derece memnun oluyor ve adım adım kendisine ulaşana kadar 3-4 tane bilgilendirme mesajı veya maili geliyor. Bu da sipariş veren tüketiciyi çok mutlu ediyor diyor. Tüm bu süreci tüketicimiz yaşıyor ve tekrar sipariş vermesini sağlıyor. Biz de mutlu bir şekilde onlara ürünlerimizi ulaştırmış oluyoruz" diye konuştu.