Devlet evini yenilemek isteyene 700 bin TL hibe verecek! Yarısı Bizden kampanyası başvuru şartları belli oldu

21 Ocak 2025 12:10 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 12:12

Yarısı Bizden Kampanyası ev sahibi kiracı hibe desteği başvuruları devam ediyor. Bakanlık, hak sahiplerine bir konut için 700 bin TL hibe ve 700 bin TL kredi sunacak. Her bir konut içinse toplamda 1 milyon 400 bin TL kredi verilecek. İstanbul’un 39 ilçesinde riskli yapı sahipleri kampanyadan yararlanabilir. TOKİ ve Emlak Konut inşaat desteği sağladığı proje için hibe tutarı, bina maliyetinden düşürülüyor. İşte yarısı bizden kampanyası ayrıntıları.

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'Yarısı Bizden' kampanyasına başvurular tüm hızıyla devam ediyor. Evini yenilemek isteyenler için başvuru şartları belli oldu. Yarısı Bizden​ kampanyası dahilinde Bakanlık, hak sahiplerine bir konut için 700 bin TL hibe ve 700 bin TL kredi sunuyor. Diğer her bir konut içinse toplamda 1 milyon 400 bin TL kredi imkanı sunulacak.

KONUTLARIN YENİDEN İNŞASI İÇİN DEVLET DESTEĞİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek​, kentsel dönüşüm için ayırdıkları kaynakları 3 kat artıracakları müjdesini geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Hibe kredi taşınma ve kira yardımlarında destekler son hızla devam ediyor.

YARISI BİZDEN KAMPANYASINDAN KİMLER FAYDALANABİLİR?

İstanbul’un 39 ilçesinde riskli yapı sahipleri kampanyadan faydalanacak. Bakanlığa bağlı lisanslı kuruluşlar üzerinden risk durumu tespit edecek.

Kampanya​ şu anda süresiz olarak devam ediyor.

Her hak sahibi için bir konut için 700 bin TL hibe desteği ve 700 bin TL kredi verilecek. Toplamda 1 milyon 400 bin TL kredi desteği sağlanacak.

Dükkân sahipleri için 350 bin TL hibe ve 350 bin TL kredi verilip diğer her bir dükkan içinse 700 bin TL kredi desteği sunulacak.

KONUT DESTEĞİ ÖN ŞARTLARI NELERDİR?

Yarısı bizden kampayası için yeni projedeki yapının büyüklüğünün, eski yapının bir buçuk katını geçmeme şartı bulunuyor.

KONUT HİBE KAMPAYASI ÖDEME KOŞULLARI

Kentsel dönüşüm kampayasında vatandaşlar kredi ödemelerine inşaat ruhsatının alındığı tarihten 2 yıl sonra başlayacak. Krediler 10 yıla kadar vade ile verilecek. 2 yıl ödeme yapılmayacak. Sonraki yıllarda ödeme miktarlarına her yıl TÜFE oranının yarısı kadar bir yükselecek.

Hak sahiplerine kredi verilirken gelir ve kredi puanı şartı aranmayacak. Aynı şekilde bu ödemeden iş yerleri de yararlanacak.

KİRACILAR TAHLİYE DESTEĞİNDEN YARARLANABİLİR Mİ?

Kiracılara da durumuna göre tahliye desteğinden yaralanabilecek. Taşınmazı kullanan kişiye bir kereye mahsus 100 bin lira taşınma desteği ödenecek.