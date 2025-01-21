Esnafa sıfır faizli kredi müjdesi geldi! Esnaf kefaleti verilen meslekler belli oldu: Esnaf, sanatkar, girişimci için yeni dönem

21 Ocak 2025 10:48 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 11:15

Esnaf ve sanatkarlara kredi ve kefalet kooperatifleri veya banka ile doğrudan kullandırım yoluyla sunulan kredileri müjdesini kamu bankası Halkbank verdi. Halkbank'ın esnaf ve sanatkarlara yönelik oluşturduğu sıfır faizli kredi ile yarı fiyata faiz imkanı esnafa büyük destek sağlayacak. Kredi koşulları hafiflerken genç girişimciler de desteklenecek. Peki, esnaf kefalet hangi mesleklere kredi veriyor? İşte cevabı.

Esnafa altın fırsat geldi. Krediler yarı fiyata ve sıfıra çekildi. Geleneksel meslek kolları için sıfır faizli kredi imkanı Halkbank tarafından duyuruldu. Üretim ve sanata yatırımda yeni dönem başlıyor. Türkiye ve KKTC’deki esnaf ve sanatkârlara 1 Ocak 2025-31 Aralık 2027 döneminde yüzde 50 faiz indirimli kredi imkânı sunulacak. Öte yandan, geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında da sıfır faizli kredi sistemi uygulanacak. İşte esnaf kefaleti verilen meslekler.

HANGİ ESNAFA SIFIR FAİZLİ KREDİ VERİLECEK?

Esnaflar, sıfır faizli krediyle rahat bir nefes alacak. Geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında (el dokuma işleri, bakır işlemeciliği vb.) faaliyet gösteren ve ‘Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi’ sahibi esnaf ve sanatkârlara 0 faizli kredi imkanı Halkbank tarafından verildi.

Kredi başvuru tarihi itibarıyla en az bir yıllık ustalık belgesine sahip olan ve ustalık belgesiyle ilgili meslek kolunda son bir yıl içinde kendi adına işletme kurduğunu belgeleyen girişimci esnaf ve sanatkârlara, KOSGEB tarafından sağlanan hibe be faizsiz kredi desteğinden faydalananlar hariç olmak üzere 300 bin liraya kadar KOSGEB Geleneksel Girişimci Destek Programı’nı ya da İleri Girişimci Destek Programı’nı bitiren ve başvuru tarihinde 35 yaşını tamamlamamış olan genç girişimci esnaf ve sanatkârlara, 1 Ocak 2025-31 Aralık 2027 tarihleri arasında bu kapsamda bir defaya mahsus olmak üzere kullandırılacak krediler ile bakiyesi bu tarihler arasına devreden kredilere yüzde 100 faiz indirimi uygulanacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmî Gazete’de yayımlandı.

ESNAF VE SANATKARLARA 3 YIL BOYUNCA YÜZDE 50 FAİZ İNDİRİMİ

Türkiye ve KKTC’deki esnaf ve sanatkârlara 1 Ocak 2025-31 Aralık 2027 döneminde yüzde 50 faiz indirimli kredi imkânı sunulacak.

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Merkez Birliğine bağlı bölge birliklerine ortak olan Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri kefaletiyle veya kefaleti olmaksızın bankaca veya KKTC’de faaliyet gösteren banka şubelerince esnaf ve sanatkârlara kullandırılmış olup bakiyesi 1 Ocak 2025-31 Aralık 2027 tarihleri arasında devreden kredilere ve aynı tarihler arasında kullandırılacak kredilere, esnaf ve sanatkâr kredilerine uygulanmakta olan cari faiz oranlarından belirtilen oranlarda indirim yapılacak.

Esnaf ve sanatkarlara hazine faiz destekli yatırım ve işletme kredisi kullandırılacak.

Hedef kitle: Esnaf, sanatkar, girişimci

Kredi türü: Faizsiz, %50 indirimli

Süre: 3 yıl

Coğrafya: Türkiye, KKTC

GENÇ GİRİŞİMCİLERİ GÜÇLENDİRECEK YENİ KARAR

İşletme büyütme, yeni iş kurma, üretimi artırmayı hedefleyen genç girişimcilere faizsiz indirimi verilecek. 1 Ocak 2025-31 Aralık 2027 tarihleri arasına devreden kredilere ve aynı tarihler arasında kullandırılacak krediler ile bakiyesi bu tarihler arasında devreden kredilere, yüzde 50 faiz indirim oranı uygulanacak.

HALKBANK ESNAF VE SANATKARLARA ÖZEL KREDİLERİLER

Halkbank’tan sıfır faizle başlayan (% 0 faizli) ve her türlü ihtiyaca uygun vade imkanı sunan kredi seçenekleri şöyle;

İşletme sermayesi ihtiyaçlarınızın karşılanmasına yönelik 750.000 TL’ye kadar finansman,

İşyeri ve taşıt alımına yönelik olarak 1.500.000.-TL’ye kadar yatırım kredisi,

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri kefaleti veya Bankaca Doğrudan Kullandırım yoluyla sunulan kredileriler.

ESKKK Kefaletiyle Krediler

İşletme sermayesi ihtiyaçlarınızın karşılanması için İşletme Kredisi:

Azami 48 ay vadeli (1, 3 ve 6 aylık ödeme seçenekleriyle)

Bağlı bulunan ESKKK’nın risk grubuna göre azami 400.000 TL, 425.000 TL, 525.000 TL, 650.000 TL veya 750.000 TL limitli

ESKKK Kefaleti Olmaksızın Krediler

Azami 48 ay vadeli (1, 3 ve 6 aylık ödeme seçenekleriyle)

İşletmenizin mevcut durumunun ve mali verilerinin değerlendirilmesine göre azami 400.000 TL ile 750.000 TL arasında değişen limitli

0 Faizli Esnaf Kredileri

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında, kredi başvuru tarihi itibariyle en az 1 yıllık ustalık belgesine sahip olan ve ustalık belgesiyle ilgili meslek kolunda, son 1 yıl içinde kendi adına işletme kurduğunu belgeleyen girişimci esnaf ve sanatkârlara, %100 faiz indirim oranı

Esnaf Yatırım Kredileri

İşyeri Edindirme Kredisi:

İşyeri satın alımına yönelik olarak

60 aya kadar vadeli (aylık ve 3 aylık ödeme seçenekleriyle)

Azami 1.500.000.-TL limitli

Taşıt Edindirme Kredisi: