Devletten çiftçilik ve hayvancılık yapanlara destek! Kadınlara ve gençlere ayrıcalık geliyor

17 May 2024 10:00 - Güncelleme : 17 May 2024 10:01

Tarım ve Orman Bakanlığı hayvancılık ve tarım için resmen düğmeye bastı. Çiftçiye ve hayvancılık yapanlara büyük avantaj sağlayacak destekler devreye alınıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın duyurduğu desteklerin ayrıntıları ortaya çıktı.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu aracılığıyla çiftçilere ve hayvancılıkla uğraşan üreticilere verilecek destek ve hibeler de kadınlara ve gençlere ek destek verilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Hayvansal üretimi ülke genelinde, planlı üretime dahil ediyoruz. İlk defa genç ve kadın üreticilere yüzde 70 ek destek sağlayacağız" açıklamasında bulunmuştu.

“DEVLET DESTEĞİ İÇİN ÇAĞRIYA ÇIKILACAK”

Malatya Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörü Murat Tunç A Haber'e yaptığı açıklamalarda, "Bu yıl Bakanlığımızın tavsiyesiyle birlikte desteklerimiz için çağrılarımıza program çıkıyoruz. 2. çağrımız çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesiyle ilgili olacak. Ona da Haziran - Temmuz ayında çıkacağız. Orada da 80 milyon euroluk bir desteğimiz mevcut. Daha sonra tarımsal faaliyetlerimizi iyileştirilmesi ve yapılmasıyla ilgili yani hayvancılıkla ilgili projelerimiz. Onlarda temmuz, ağustos ayı içerisinde çıkacağız. En son da çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesiyle ilgili makine-ekipman alımlarıyla ilgili son çağrımıza çıkacağız. Yani toplamda 248 milyon euroluk bir çağrıya çıkmış olacağız." ifadelerini kullandı.

GENÇLERE VE KADINLARA EK DESTEK AVANTAJI

Şu anda zaten 66 milyon euroluk tarım ve balıkçılık işletmelerinin kurulması ve modernize edilmesiyle ilgili çağrıda ayın 20'sine kadar sisteme girişlerin devam ettiğini belirten Tunç, desteklerde mesleki yeterliliği bulunan gençlere ve kadınlara ekstra puanlar verildiğini söyledi.

PROJELER KDV'DEN MUAF OLACAK

"Bu programımız Avrupa Birliği ve ulusal kaynaklarla eş finansman ile desteklendiği için AB'de bu puanlamayı öngörüyor" diyen Tunç, projelerin KDV'den muaf olduğunu belirtti.