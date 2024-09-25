Devletten ucuz arsa müjdesi geldi! Asgari ücretin altında arsa, tarla, arazi satışı: Nakiti olan acele etsin

25 Eylül 2024 09:47 - Güncelleme : 25 Eylül 2024 09:47

Milli Emlak'tan kaçırılmayacak fırsatlar penceresi açıldı. Arsa sahibi olmak isteyenler için müjde geldi. Devlet asgari ücretin altında arsa, tarla, arazi satışları için ihale tarihi verdi. Elinde nakit parası olup değerlendirmek isteyenler için maraton yarın başlıyor. İhale usulüyle satışa sunulacak arsalar ve illeri haberimizde.

Vatandaşların tapu sahibi olması artık çok kolay. Milli Emlak​, arsa​ sahibi olmak isteyenler için kolları sıvadı. Sudan ucuz arasalar satışa çıkıyor. Arsaların ihale​ ve teminat bedelleri açıklandı. Asgari ücretin altında arsa, tarla, arazi satışları yarın başlıyor. Ucuz arsa arayan elini çabuk tutsun.

MİLLİ EMLAK'TAN ARSA SATIŞLARI

Devlet ucuza arsa satılacak olan illeri açıkladı. Asgari ücretten bile ucuza arsa fırsatı ve detayları açıklandı. Yatırım yapmak isteyenler için Milli Emlak, ayrıntıları açıkladı.

Uygun fiyatlarla arsa, tarla, arazi ve bina satışları gerçekleştiren Milli Emlak, son kampanyasını duyurdu.

VATANDAŞLAR UCUZA TAPU SAHİBİ OLACAK

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı olan Milli Emlak, resmi sitesinde yaptığı duyuruda 17 bin liraya arsa satışı için ihale tarihini açıkladı.

SİVAS'TA 17 BİN LİRAYA ARSA SATIŞI

İhale usulüyle satışa sunulacak arsa için 5 bin 100 TL teminat bedeli alınacak. İhale 26 Eylül saat 11.30’da yapılacak.

AMASYA'DA ASGARİ ÜCRETTEN UCUZ TARLA

Amasya'da da uygun fiyatlı tarla satışı açıklandı. İhale usulüyle satışa sunulacak bu tarla için 4 bin 250 TL teminat bedeli talep ediliyor. İhale ise 10 Ekim saat 09.40’da yapılacak.

MİLLİ EMLAK'TAN KAÇIRILMAYACAK FIRSATLAR

Devlet ucuza arsa, tarla ve arazi satılacak olan diğer illeri de açıkladı.

Kira öder gibi arsa sahibi olmak isteyenlere büyük fırsatlar şöyle;