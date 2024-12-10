TÜİK açıkladı: Dış ticaret haddi belli oldu

10 Aralık 2024 10:08 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 10:15

TÜİK, Dış Ticaret Endeksleri, Ekim 2024 verilerini duyurdu. İhracat birim değer endeksi yüzde 3,8 artarken ithalat birim değer endeksi yüzde 3,9 yükseldi. Dış ticaret haddi ise 2024 yılı ekim ayında 86,0 oldu.

TOKİ ucuz ev kampanyası duyuruldu! 12 bin lira taksit öderim diyenler dikkat: Başvuru için son günler

TOKİ ucuz ev kampanyası duyuruldu! 12 bin lira taksit öderim diyenler dikkat: Başvuru için son günler

TÜİK​ verilerine göre, ihracat birim değer endeksi yüzde 3,8 arttı. İhracat miktar endeksi ise yüzde 0,7 azaldı. Öte yandan ithalat birim değer endeksi yüzde 3,9 artarken ithalat miktar endeksi yüzde 3,7 azaldı.

İHRACAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ YÜZDE 3,8 ARTTI

İhracat birim değer endeksi Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %3,8 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde %13,0 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) %7,0 arttı, yakıtlarda %9,3 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %3,0 arttı.

İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 0,7 AZALDI

İhracat miktar endeksi Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %0,7 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde %9,1 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) %0,9 arttı, yakıtlarda %17,4 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %5,8 arttı.

İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ YÜZDE 3,9 ARTTI

İthalat birim değer endeksi Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %3,9 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %6,4 arttı, yakıtlarda %4,7 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) %4,6 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %2,6 arttı.

İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 3,7 AZALDI

İthalat miktar endeksi Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %3,7 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %3,9 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) %6,0 azaldı, yakıtlarda %2,7 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %0,4 arttı.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İHRACAT VE İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat miktar endeksi; 2024 Eylül ayında 148,0 iken 2024 Ekim ayında %1,3 oranında azalarak 146,1 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ihracat miktar endeksi; 2023 yılı Ekim ayında 162,6 iken 2024 yılı Ekim ayında %4,6 oranında azalarak 155,1 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ithalat miktar endeksi; 2024 Eylül ayında 117,3 iken 2024 Ekim ayında %6,5 oranında artarak 124,9 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ithalat miktar endeksi; 2023 yılı Ekim ayında 123,9 iken 2024 yılı Ekim ayında %2,2 oranında azalarak 121,1 oldu.

DIŞ TİCARET HADDİ EKİMDE 86,0 OLDU

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2023 yılı Ekim ayında 86,1 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 0,1 puan azalarak, 2024 yılı Ekim ayında 86,0 oldu.