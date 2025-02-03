Dış ticaret rakamları açıklandı! İhracatta çifte rekor
Editör: İrem Çınar / Kaynak: tgrthaber.com
03 Şubat 2025 11:01 - Güncelleme : 03 Şubat 2025 11:59
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracatın 2025 yılına çifte rekorla başladığını açıkladı. İhracat ocak ayında yüzde 5,8 artışla 21 milyar dolara yükseldi.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Trabzon’da ocak ayı dış ticaret verilerini açıklıyor. Türkiye'nin ihracatı ocakta yıllık yüzde 5,8 artışla 21,2 milyar dolar oldu. İthalat ise yüzde 10,2'lik artışla 28,8 milyar dolara yükseldi.
İHRACATTA ÇİFTE REKOR KIRILDI
Bolat'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
2025 yılına ihracatta çifte rekorla başladık. İlk rekorumuzu ocak ayı mal ihracatımızda gerçekleştirdik. Ocak ihracatımız yüzde 5,8 artışla 21,2 milyar dolara yükseldi.
Diğer rekor ise 12 ayda yıllıklandırılmış mal ihracatında gerçekleşti. 2025 Ocak itibarıyla son 12 ayda yıllıklandırılmış mal ihracatı, 263 milyar dolara çıktı.İthalat, ocak ayında yüzde 10,2 artarak 28,8 milyar dolara yükseldi. Bu dönemde dış ticaret açığı yüzde 24,2 yükselişle 7,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.
KÜRESEL TİCARETTE GERİLİM
Bakan Bolat, "ABD seçimlerinin ardından iş başına geçen hükümetin güçlü gümrük vergilerini kullanmaya başladığı anlaşılıyor. Kanada, Meksika'ya yüzde 25, Çin'e yüzde 10 tüm ürünlerde ilave gümrük vergisi getirmiştir. Bu misilleme karşısında ülkemizin menfaatlerini korumak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.
Kaynak: tgrthaber.com