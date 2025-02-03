Dış ticaret rakamları açıklandı! İhracatta çifte rekor

Bolat'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

2025 yılına ihracatta çifte rekorla başladık. İlk rekorumuzu ocak ayı mal ihracatımızda gerçekleştirdik. Ocak ihracatımız yüzde 5,8 artışla 21,2 milyar dolara yükseldi.

Diğer rekor ise 12 ayda yıllıklandırılmış mal ihracatında gerçekleşti. 2025 Ocak itibarıyla son 12 ayda yıllıklandırılmış mal ihracatı, 263 milyar dolara çıktı.

İthalat, ocak ayında yüzde 10,2 artarak 28,8 milyar dolara yükseldi. Bu dönemde dış ticaret açığı yüzde 24,2 yükselişle 7,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.