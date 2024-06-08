Dışa bağımlılığı ortadan kaldıran atak! 4 milyon 900 bin ton civarında makarna üretildi

08 Haziran 2024 13:26 - Güncelleme : 08 Haziran 2024 13:54

Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği Başkanı Aykut Göymen, AA muhabirine, geçen yıl 4 milyon 300 bin ton civarında makarnalık durum buğdayının hasat edildiğini söyledi.

Bu yıl yaklaşık 4 milyon 900 bin ton civarında makarnalık durum buğdayı rekoltesi beklediklerini ifade eden Göymen, "Bu rekolte oranı Türkiye Cumhuriyeti tarihinde rekor denilebilecek bir miktar. Türkiye'de yetişen makarnalık durum buğdayları kalite ve verim anlamında gayet iyi durumda. İhracat ve iç pazarda kullanılan makarnalık durum buğdayının tamamını ülkemizin buğdayını kullanarak yapıyoruz. Herhangi ithal girdiye bağlı kalmadan tamamen milli, yerli buğdayımızı kullanarak ihracat gerçekleştiriyoruz." dedi.

Göymen, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO), geçen yıl üreticilerden sağladığı 1 milyon ton civarında makarnalık durum buğdayını stoğunda bulundurduğunu dile getirdi.

'ESAS BEKLENTİ BAŞARIYI SÜRDÜRMEK'

Stok ve hasatla 5,9 milyon ton civarında makarnalık durum buğdayın oluşacağını öngördüklerini anlatan Göymen, "Makarna ve irmik üretiminde 3 milyon ton makarnalık durum buğdayı kullanımı beklentimiz var. Kalan 2 milyon ton civarındaki ürünümüzü de muhtemelen makarnalık durum buğdayı olarak ihraç edeceğiz. Makarnalık durum buğdayında gerçekleştirdiğimiz son iki yıldaki başarı başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bakanlarımız, TMO yetkililerinin sıkı bir diyaloğu içerisinde oldu. Esas beklentimiz bu başarıyı sürdürmek." diye konuştu.

"3 YILDIR KENDİ ÜRÜNLERİMİZ KENDİ ÜRETİMİMİZE YETMEYE BAŞLADI"

İthal etmeden Türk buğdayıyla makarna üretip ihraç ettikleri için gururlu olduklarının altını çizen Göymen, şunları kaydetti:

"Ülkemizde ağırlıkla sulu tarım yapıldığı ve kuru tarlalarda yağmur olmadığı için iç pazarda dahi olan üretimlerimizi ithal ederek karşılamaya çalışıyorduk. Şimdi şükürler olsun 3 yıldır kendi ürünlerimiz kendi üretimimize yetmeye başladı. Geçen yıl kendi ürünümüzle ihracat yapmaya başladık ve fazla ürünü ihraç ettik. Bu yıl da öyle olacak. Bunun çiftçiye ve sanayiciye faydası var, yurt dışına bağlı değiliz ve yurt içinden rahatlıkla kalitede ürün alabiliyoruz. Kaliteli ürünümüzü yurt dışına makarna olarak ihraç edebiliyoruz. Devletimiz ihraç ettiği üründen kesinlikle zarar etmiyor. Çiftçilerimizden aldığı ürünü direkt dövize dönüştürmüş oluyor, dış cari açığın azalmasında tarımsal bir ürün olarak makarna gerçekten önemli bir yere sahip.