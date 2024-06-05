Zeytinyağı ihracatında yeni düzenleme! Sınırlı izin

05 Haziran 2024 12:05 - Güncelleme : 05 Haziran 2024 12:06

Türkiye'nin önemli ihracat ürünlerinden olan Zeytinyağı satışları için yeni düzenleme yapılıyor. İç piyasada artan zeytinyağı fiyatlarından dolayı, ihracat noktasında kısıtlama getirilmiş ve yabancı ülkelere satılacak ürünlerin iç piyasada satılmasının önü açılmıştı.

ZEYTİNYAĞINDA İHRACAT YASAĞINA YENİ DÜZENLEME

İç piyasada artan zeytinyağı fiyatlarından sonra, dökme ve varil zeytinyağı ihracatı 1 Ağustos 2023'te yasaklandı. Yaklaşık 10 aydır devam eden yasak pazartesi günü esnetildi. Önümüzdeki 5 ay için ihracata 50 bin ton kota açıldı. Kota hakkı, sözleşmesi olmasına rağmen ihracatı gerçekleştiremeyen firmalara tanındı. Zeytinyağında geçen sezon kuraklıkla nedeniyle tüm dünyada üretim azdı. Ancak Türkiye'deki üretim bundan çok etkilenmedi.



ÜRETİCİLERİN ELİNDE STOK ZEYTİNYAĞI OLUŞTU

Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar, "Ulusal Zeytinyağı Konseyi, kesin bir rekolte tahmininde bulunmadı ama İtalya ve İspanya'da da rekoltenin yüksek çıkacağı, Türkiye'de de iyi olacağı düşünülüyor" dedi.

Uçar, "Gelecek rekoltenin iyi olacağı göz önünde bulundurulduğunda ülkesine göre 8 Euro ile 10 Euro arasında. Ayrıca üreticilerin elinde stok zeytinyağları da oluştu." İfadesini kullandı.

Zeytinyağı fiyatlarında önümüzdeki dönem önemli bir değişim beklenmiyor.

Türkiye, iklim koşulları ve coğrafi özellikleri bakımından dünya zeytinyağı üretiminde oldukça önemli bir bölgedir. Ülkemizin farklı coğrafi bölgelerinde yetişen zeytin ağaçlarından elde edilen zeytin meyvelerinin bir kısmı sofralık olarak kullanılırken bir kısmı da zeytinyağı üretiminde hammadde olarak kullanılmaktadır.

TÜRKİYE'NİN EN İYİ ZETİNYAĞI BÖLGELERİ

Ülkemizde zeytin ve zeytinyağı üretimi ile öne bölgeleri; Ege bölgesi, Marmara bölgesinin güney kıyıları, Akdeniz Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi olarak sıralayabiliriz. Zeytinyağı üretimi oldukça incelik gerektiren bir iştir. Üretilen zeytinyağının kalitesi üzerinde zeytin ağacının bulunduğu bölge, iklim özellikleri, toprak koşulları, zeytinin hasat edilme zamanı, hasat edilme biçimi gibi çeşitli faktörler ile belirlenmektedir. Bu sebeple ülkemizde üretilen zeytinyağları, kalite bakımından farklılık gösterebilmektedir. Peki en iyi zeytinyağı hangi bölgemizde üretilir?

AYVALIK

Zeytinyağı dendiğinde akla ilk gelen şehir, Ayvalık’tır. Edremit Körfezi ve Ayvalık bölgesi, zeytinyağı üretiminde önde gelen bölgelerden biridir. Bölgede doğal olarak yetiştirilen zeytin meyvelerinin çeşitli biçimlerde işlenmesi ile üretilen zeytinyağı çeşitleri, aroma bakımından farklılık göstermektedir.

MİLAS

Ege Bölgesi’nin güneyinde yer alan Aydın, Muğla, Milas gibi şehirlerde yetişen Memecik cinsi zeytinden üretilen zeytinyağı ürünleri, ülkemizin lezzetli zeytinyağı çeşitlerinden biridir. Memecik cinsi zeytin bölgenin üreticileri tarafından doğru yöntemler ile işlendiğinde ortaya çıkan zeytinyağı, aroma ve yapı bakımından oldukça kalitelidir.

AKHİSAR

Manisa-Akhisar bölgesinde yetişen organik zeytin ağaçlarından toplanan zeytinlerin üreticiler tarafından işlenmesi ile üretilen zeytinyağı çeşitleri, özellikle son yıllarda tüketicilerin dikkatini çeken ürünlerdir. Akhisar'ın zeytinyağı, yurt dışında çeşitli ödüller aldıktan sonra bölgede üretilen zeytinyağını aklamış ve burayı zeytinyağı denince akla gelen bölgelerden biri haline getirmiştir.

GEMLİK

Bursa’nın Gemlik bölgesi, sofralık zeytinyağı üretiminde önde gelen bölgelerden biridir. Bölgenin arazi yapısı ve iklimi, zeytin yetiştirmeye son derece elverişlidir. Bölgede yer alan zeytin ağaçlarından elde edilen zeytinler, üreticiler tarafından çeşitli biçimlerde işlenerek ortaya enfes zeytinyağı çıkmasına sebep olmaktadır. Gemlik çevresi ve dağların tamamına yakını, zeytin ağaçlarıyla doludur. Dolayısıyla Gemlik de zeytinyağı denince akla gelen bölgelerden bir tanesidir