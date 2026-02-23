Doğa Sigorta Acenteleri ile “Geleceğin Doğası, Güvenin Rotası” sloganlı toplantılarında buluştu

2025 yılının değerlendirildiği, 2026 yılına dair kampanya, hedef ve projelerin paylaşıldığı toplantılarda Doğa Sigorta Genel Müdürü Coşkun Gölpınar ve Satış ve Bölgelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Arda Tuncay’ın bilgilendirme ve yorumları acenteler için önemli bir farkındalık sağlarken kurumun 2025 yılı finansal sonuçları, sektörel sıralamaları ve gerçekleşen önemli projeleri takdir topladı.

Konuşmasında, 5. Eğitim Dönemi başlayan Acente Gelişim Akademisi’ne de değinen Coşkun Gölpınar, sektörde bir ilk olan, acentelerin başarı ve verimliliğini artıran online eğitim programlarına verdiği önemi katılımcılara aktardı, tüm acenteleri İstanbul Topkapı Üniversitesi ile iş birliğinde hayata geçen, başarılı katılımcıların e-Devlet tanımlı sertifika almaya hak kazandıkları bu kapsamlı eğitim programına davet etti. Kurumun, acentelerinin gelişim ve büyümesine verdiği önemin altını çizdi. Bugüne kadar 118 Doğa Sigorta acentesinin sertifika sahibi olduğunu da sözlerine ekleyen Gölpınar, mezunlar ile ömür boyu güçlü bir iletişim içinde olarak, bu eğitimin devamında da sürdürülebilir değer ve başarı kazanımına yönelik hareket etmeyi hedeflediklerini aktardı. Bu yönde Acente Gelişim Akademisi mezunlarına özel hazırlanan ve ilki şubat ayında paylaşılacak olan Akademiden dergisinin de müjdesini verdi.

Gölpınar, Doğa Sigorta’nın kurumsal sosyal sorumluluk projesi ‘Sevgi Doğasında Var’ın, 2025 yılının aralık ayında, Pazarlama Türkiye E-Ticaret Zirvesinde ‘Fark Yaratan İletişim Kampanyası’ kategorisinde Altın Ödüle layık görülmesinden duyduğu mutluluğu da acenteler ile paylaştı. Sokak kedilerine barınak sağlayan projenin tüm ülke çapında gördüğü ilgiden memnuniyetini dile getirdi.

Satış ve Bölgelerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Arda Tuncay; gerçekleştirilen dijital geliştirmeler, Mobilim Doğa’da uygulaması ve yenilenen Sigortalı Sadakat Programı gibi hem sigortalılar hem de acenteler için kolaylık ve öncelik sağlayan faaliyetlere dikkat çekerken, yenilik ve geliştirmelerin hızla sürdüğünü aktardı. Başarılı sonuçlar ile tamamlanan 2025 yılı performansları için acente ve Bölge Müdürlükleri’nin çalışanlarına teşekkürlerini iletti.

Pazarlama ve Satış Performans Yönetimi Grup Müdürü Murat Dilaver sunumu ile 2026 yılı satış kampanyalarından, hayata geçen ve planlanan projelerden bahsetti.

Acentelere önemli kazanç kazandırmanın yanı sıra etkili ödüller sunan kampanyalar büyük dikkat çekti. Dilaver, soru ve görüşleri ile kampanyalara sıcak ilgi gösteren acentelere yeniliklerin artarak ve ödüllere dönüşerek devam edeceğini de aktardı.



Acenteler Grup Müdürü Tolga Arslan’ın da bulunduğu toplantıların her birine Doğa Sigorta İcra Kurulunun farklı yöneticileri de katılım sağladı. Acenteler ve Doğa Sigorta yöneticilerinin bir araya gelerek iş süreçleri dışında da sohbet etme fırsatı bulduğu toplantılara katılım oldukça yüksek oldu.



Toplantıların finalinde bölgelerin 2025 yılında, oto dışı ve kasko branşlarında en çok prim üreten acentelerine plaketler takdim edildi. Ayrıca, Doğa Sigorta ile 10. yılını dolduran acenteler de beraber geçen bu önemli ve başarılı süreç için plaketle onurlandırıldı.