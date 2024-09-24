Doğa Sigorta brokerlerini Polonya'nın başkenti Varşova'da ağırladı

24 Eylül 2024 14:22 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 14:25

Doğa Sigorta, broker ve acentelerini yurt dışı motivasyon gezileri ile desteklemeye devam ediyor. Doğa Sigorta yöneticilerinin de katıldığı bu seyahatler, bir arada geçirilen keyifli vakitler, birlik ve beraberlik ruhunu her daim taze tutuyor.

Doğa Sigorta bu kez de hedeflerini gerçekleştiren brokerlerini, 20-22 Eylül tarihleri arasında Polonya’nın başkenti Varşova’da ağırladı. Doğa Sigorta Brokerleri kendileri için özel olarak hazırlanan programda 3 gün boyunca birçok tarihi ve turistik yeri gezerek, gastronomik tadımlar yaparak şehrin tadını çıkardı. Geziye, Doğa Sigorta’dan Genel Müdür Coşkun Gölpınar, Satış ve Bölgelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Arda Tuncay, Oto-Hasar Hasar Denetim ve Lojistik Ar-Ge&İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Ümit Gültekin, Bilgi Teknolojileri, Stratejik Planlama, Bütçe ve Raporlama Genel Müdür Yardımcısı Kuntay Baydar, Kurumsal Satış ve Alternatif Kanallar Direktörü İpek Güner eşlik ettiler.



İlk gün, havaalanından öğle yemeğinin alınacağı restorana panoramik bir tur ile gelen grup, yemek sonrası gezisine; Üç Haç Meydanı ve Kilisesi, Charles de Gaulle Heykeli, Pilsudski ve meşhur Rynek Meydanını gezerek, akşam yemeğinin ardından da otele geçerek günü sonlandırdı. İkinci gün Kültür ve Bilim Sarayı, Saxon Bahçesi ve Designer Outlet’e gidilen turun üçüncü gününde ise Varşova’nın eşsiz noktalarında geziye devam edildi. Varşova’nın en büyük ve Japon Bahçesi ile ünlü Lazienki Parkı ziyaret edilerek içindeki cafede kısa bir mola verildi, ardından da dönüş için havaalanına geçildi.



Öğle ve akşam yemeklerinin şehrin ünlü restoranlarında gerçekleştiği seyahat boyunca misafirler farklı lezzetler deneyimleyerek hoşça vakit geçirdiler.



Varşova’nın tarihi ve kültürel güzelliklerine hayran kalan, tur programını çok keyifli ve özenli bulan brokerler bu vesile ile yeni dostluklar da başlattılar. Doğa Sigorta Genel Müdürü Coşkun Gölpınar bu seyahate dair duygu ve düşüncelerini şu şekilde dile getirdi: “Bilinen tarihi M.Ö. 3.000'li yıllara dayanan ve Avrupa’nın en büyük 9. ülkesi Polonya’nın başkentinden yeni dostluklar ve güzel anılar biriktirerek ayrıldık. Her yıl düzenli olarak, hedeflerini gerçekleştiren brokerlerimizle seyahat programımız mutlaka oluyor. Bu seyahatlerde brokerlerimiz ve şirket yöneticilerimiz uzunca bir süreyi beraber geçirerek iletişim bağlarını daha da kuvvetlendirmekteler. Gezilerin hoşça sohbetlerin yanı sıra önemli iş ve iş birliği fırsatlarının da gündeme gelmesine olanak sağladığını görmekteyiz. Yıl boyunca hedeflerine ulaşmak için yoğun bir iş temposuna giren brokerlerimizle keyifli sohbet ve gezi ortamlarında gerçekleşen buluşmalarımızda onların birçok yeni öneri ve fikirlerini de dinleme fırsatı buluyoruz. Ayrıca, onlar arasında kurulan yeni bağlar, yöneticilerimizle ilerlettikleri iletişimleri de kurum sinerjimize büyük katkı sağlıyor. Doğa Sigorta olarak gerek yurt içi gerekse yurt dışı motivasyon gezilerini sürdürerek, iletişim bağımızı güçlendirmeye devam edeceğiz.”