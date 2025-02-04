Doğa Sigorta ile QNB Bank Yöneticileri Strateji Toplantısı’nda buluştu

04 Şubat 2025 13:06 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 13:07

Doğa Sigorta ile QNB Bank Türkiye yöneticileri, 2025 yılı stratejilerini belirlemek için bir araya geldi.

Doğa Sigorta Genel Müdürü Çoşkun Gölpınar’a, Teknik ve Reasürans’tan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tümer, Satış ve Bölgeler’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Arda Tuncay ile Acenteler ve Bankasürans Grup Müdürü Tolga Arslan eşlik etti. 2025 yılının sigorta ve banka stratejilerinin değerlendirmelerinin yapıldığı, iş birliği süreçlerinin görüşüldüğü toplantıya, QNB Bank Türkiye’den de Bireysel ve İşletme Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Enis Kurtoğlu, Bankasürans ve Ürün Yönetimi Grup Müdürü Rıdvan Ağır, Bankasürans Satış Müdürü Soner Beceral ve Elementer Ürün Müdürü Damla Bektaş katıldı.



2019 yılından beri süre gelen iş birliği ve uyumlu çalışmanın 2025 yılında da devamı ve her iki kurumu daha da iyi yerlere taşıyacak planlarla toplantı neticelendi.