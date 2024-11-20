Doğa Sigorta Yönetimi, Acente Temsilcileri ile 2024 yılını değerlendirmek için bir araya geldi

20 Kasım 2024 12:08 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 12:10

Tüm Doğa Sigorta Bölge Müdürlüklerinden katılım sağlayan Acente Temsilcilerinin buluştuğu toplantıda açılış konuşmasını Doğa Sigorta Genel Müdürü Coşkun Gölpınar gerçekleştirdi.

Hem Doğa Sigorta’nın hem de sektörün Ekim​ sonuçlarına ve 2024​ yılının geneline değinen Gölpınar, yılın son iki ayındaki beklentilerinden de bahsetti.



Toplantının devamında, Yangın ve Mühendislik Sigortaları Grup Müdürü Selçuk Pazar ile Yangın ve Mühendislik Sigortaları Müdür Yardımcısı Bahar Güven, Sağlık Sigortaları Bölüm Müdürü Emine Köse, Sorumluluk Sigortaları Birim Müdürü Nilüfer Akbaş kendi alanlarındaki konulara değinerek, teknik detaylar içeren eğitimler verdiler.



Toplantı, Satış ve Bölgelerden sorumlu Genel Müdür yardımcısı Arda Tuncay’ın sunum ve bilgilendirmeleri ile tamamlandı.

Doğa Sigorta Acente Temsilcileri, bir araya gelerek Genel Müdürlük Yöneticilerinin görüşlerini almanın ve verilen teknik eğitimlerin kendilerine ve işlerine büyük ölçüde fayda sağlayacağını ifade ettiler.