Doğal gaz desteği sürecek mi? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar duyurdu!

25 Ocak 2025 23:30 - Güncelleme : 25 Ocak 2025 23:45

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar'da günlük petrol üretiminin 75 bin varile ulaştığını bildirdi. Uşak'ta bir dizi incelemelerde bulunan Bakan Bayraktar' doğal gazla ilgili de müjdeli haberi verdi. İşte detaylar...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar​, partisinin 8. Olağan İl Kongresi için Uşak​'a gelen Bayraktar, ilk olarak Vali Naci Aktaş'ı makamında ziyaret etti, şehrin sorunları ve çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Daha sonra Merkez Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kongreye katılan Bayraktar, Bolu'da yaşanan yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​ liderliğinde büyük mücadeleler verdiğini aktaran Bayraktar, ülkeyi hak ettiği noktaya getirmek için gece gündüz çalıştıklarını söyledi. AK Parti iktidara geldiğinde sadece 5 ilde doğal gaz olduğunu anımsatan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu hedef doğrultusunda 81 ili doğal gazla buluşturduklarını belirtti. Bayraktar, Türkiye'nin artık kendi imkanlarıyla doğal gaz ve petrol keşifleri yaptığını hatırlattı.

75 BİN VARİLE ULAŞTI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Şırnak Gabar'daki günlük petrol üretiminin 75 bin varile ulaştığını bildirdi. Bayraktar, sosyal medya platformu X'te yaptığı videolu paylaşımında, Türkiye'nin Cumhuriyet tarihinin en büyük petrol keşfinin Gabar'dan geldiğini söyledi.

"RAHATSIZ OLANLAR VAR"

Bakan Bayraktar, şunları kaydetti:

"Yüzlerce, binlerce şehit verdiğimiz terörle mücadelede, o bölgede Türkiye Cumhuriyet tarihinin en büyük petrol rezervini keşfettik ve hamdolsun yine çok kısa bir süre içerisinde bugün yaklaşık 75 bin varil günde petrol üreten bir bölge haline geldi. Biz petrolde, doğal gazda kendi petrolümüzü, doğal gazımızı ürettikçe bundan rahatsız olanlar var. Biz bunları memleketimizin ekonomisi büyüsün, artsın, refahı yükselsin, vatandaşlarımıza daha iyi imkanlarla bu hizmetleri sunalım diye yapıyoruz."

Üretim çalışmalarına yönelik bazı haksız eleştiriler yöneltildiğini belirten Bayraktar, "Dolayısıyla biz şunu söylüyoruz, aziz şehitlerimizin hatırasına, onlara hürmeten, bu faaliyetlerimizi kim rahatsız oluyorsa olsun yapmaya, onları rahatsız etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"DESTEKLER DEVAM EDECEK"

Bakan Bayraktar, Karadeniz'deki doğal gaz çalışmalarına devam ettiklerini ifade ederek, "Denizin derinliklerindeki bu gazı çıkararak evlerimizde, iş yerlerimizde kullanır hale getirdik. 1,5 yıldan beri gazı kendimiz üretiyoruz ve bugün Türkiye'deki 3 milyon hane kendi ürettiğimiz doğal gazı kullanır hale geldi. Bu bizim için çok önemli bir adımdı. Sakarya Gaz Sahası'nda üretimimiz her geçen gün artıyor. 2028 yılına geldiğimizde bütün hanelerde kendi gazımızı kullanır hale geleceğiz. Bu sayededir ki biz sizlere gazı daha ucuza verebiliyoruz. Gazda 1000 liralık faturanın 650 TL'sini devlet olarak karşılıyoruz. İnşallah vatandaşlarımızın, özellikle dar gelirli, ücretli kesimdeki vatandaşlarımızın enerji faturalarını, elektrik faturalarını, doğal gaz faturalarındaki desteklere de devam edeceğiz" şeklinde konuştu.