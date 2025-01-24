Gümüş 2025'te parlayacak: Güneş enerjisi sektörü fiyatları yükseltecek

24 Ocak 2025 10:06 - Güncelleme : 24 Ocak 2025 10:10

Gümüş, 2025'te %14 değer kazanarak sanayi ve yeşil enerji sektörünün parlayan yıldızı olacak.

2025​ yılında gümüş, hem değerli hem de sanayi metalleri arasında yıldızını parlatacak. StoneX Financial’in yayınladığı 2025 Yıllık Metal Görünümü raporuna göre, gümüşün fiyatı​ yıl boyunca %14’lük bir artışla ons başına 33 dolara ulaşabilir. Bu artışta güneş enerjisi sektöründeki talep ve sanayideki artan kullanımın etkili olması bekleniyor.

StoneX’in Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Asya Pazar Analizi Başkanı Rhona O’Connell ile Kıdemli Analist Natalie Scott-Gray, gümüşün güçlü bir performans sergilemesini beklerken, bakır ve kalay gibi sanayi metallerinin de dikkatle takip edilmesi gerektiğini belirtti. Raporda, “Yeşil enerjiye geçiş ve dijital dönüşümün hızlanması, özellikle gümüş​, bakır ve kalay gibi metallerin ön plana çıkmasını sağlıyor” denildi.

GÜNEŞ ENERJİSİ SEKTÖRÜ TALEBİ ARTIRIYOR

Gümüş, güneş panellerinin üretiminde kritik bir rol oynuyor. Uluslararası Enerji Ajansı’nın tahminlerine göre, 2027’ye kadar güneş enerjisi talebi her yıl %16 oranında artacak. 2023 yılında yalnızca güneş enerjisi sektörü, yaklaşık 6 bin ton gümüş tüketti. Yeni nesil güneş panellerinde gümüş miktarının artması, metalin uzun vadeli değerini destekleyen unsurlar arasında.

GÜMÜŞ YATIRIMCILARIN İLGİSİNİ ÇEKİYOR

Gümüş, tarih boyunca değerli bir metal olarak kabul edilse de sanayi sektöründe de önemli bir yere sahip. StoneX’in analizine göre, gümüş hem altınla hem de bakırla ilişkilendirilen bir fiyat hareketine sahip. Altın yükseldiğinde daha hızlı değer kazanan gümüş, aynı zamanda sanayi metalleriyle de benzer hareketler sergiliyor.

Raporda, “Gümüşün dalgalı fiyat yapısı yatırımcıları çekiyor. Altın yükseldiğinde gümüş genelde iki kat daha hızlı hareket ediyor, bu da spekülatörlerin dikkatini çekiyor” ifadeleri yer aldı. Ancak uzmanlar, gümüşün volatil yapısına karşı yatırımcıları uyardı ve “gümüş her zaman temkinle yaklaşılması gereken bir metal” değerlendirmesini yaptı.

GÜMÜŞTE YENİ ZİRVELER BEKLENİYOR

StoneX, gümüş fiyatlarının 2025 sonunda ons başına 33 dolara ulaşacağını ve bu süreçte yatırımcıların ilgisinin devam edeceğini tahmin ediyor. Özellikle yapay zeka teknolojilerinin ve elektrikli ulaşım altyapısının büyümesi, gümüş talebini artıracak diğer önemli faktörler arasında gösteriliyor.