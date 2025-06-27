Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
34°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Doğal gaz ithalatı nisanda yüzde 69,5 arttı

ürkiye'nin doğal gaz ithalatı nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 69,5 artarak 4 milyar 60 milyon metreküp oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Doğal gaz ithalatı nisanda yüzde 69,5 arttı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
27.06.2025
saat ikonu 17:27
|
GÜNCELLEME:
27.06.2025
saat ikonu 17:27

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun nisana ilişkin "Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu"na göre, ithalatın 3 milyar 656 milyon metreküpü boru hatları, 404 milyon metreküpü ise sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisleri aracılığıyla yapıldı. Toplam doğal gaz ithalatı, nisanda önceki yılın aynı ayına göre yüzde 69,5 artarak 4 milyar 60 milyon metreküpe çıktı.

Nisanda en fazla boru gazı ithalatı 1 milyar 819 milyon metreküple Rusya'dan yapıldı. Bunu 999 milyon metreküple Azerbaycan, 706 milyon metreküple İran ve 129 milyon metreküple Türkmenistan takip etti. Bu dönemde Cezayir'den 304 milyon metreküp ve ABD'den 99 milyon metreküp LNG ithal edildi.

Doğal gaz ithalatı nisanda yüzde 69,5 arttı

KONUTLARDA GAZ TÜKETİMİ YÜZDE 21 ARTTI

Ülkede toplam doğal gaz tüketimi nisanda önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,9 artarak 5 milyar 186 milyon metreküp oldu. Konutlarda doğal gaz tüketimi yüzde 21 artışla 2 milyar 376 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti. Sanayi sektörünün doğal gaz tüketimi yüzde 13,7 artışla 1 milyar 137 milyon metreküpe yükseldi.

Elektrik santrallerindeki doğal gaz tüketimi ise yüzde 87,6 artarak 757 milyon metreküpe çıktı. Türkiye'nin doğal gaz stok miktarı nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 35,1 düşüşle 2 milyar 504 milyon metreküp oldu. Doğal gaz stokunun yaklaşık 2 milyar 320 milyon metreküpü yer altı depolama tesislerinde, 184 milyon metreküpü ise LNG terminallerinde yer alıyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Römork sahipleri dikkat! EGM paylaştı: 1 Temmuz'dan itibaren zorunlu olacak
TOKİ'den büyük fırsat! Ayda 8 bin TL taksitle kira öder gibi ev sahibi olabilirsiniz: Elini çabuk tutanlar konut sahibi olacak
ETİKETLER
#rusya
#azerbaycan
#ithalat
#doğal gaz
#tüketim
#enerji piyasası
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.