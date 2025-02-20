Doğal gaz ve elektrik faturalarına devlet desteği ne kadar? Bakan Bayraktar açıkladı!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, doğal gaz faturalarının yüzde 65'inin devlet tarafından ödendiğini belirtti.

“TÜKETİMLERİ YÜKSEK OLSA DAHİ DESTEĞE DEVAM EDECEĞİZ”

Bakan Bayraktar’ın açıklamaları şöyle: “1.2 milyon aboneyi 2024 yılı tüketimlere göre belirleniyor. 2024 yılında 5 bin kWh tükettiyseniz, 2025’te sizin faturanız farklı gelecek destek alamayacaksınız diyoruz. 2026 yılında da 2025 yılı tüketimlerine bakarak açıklayacağız. Konuya tüketim olarak bakıyoruz. İstisna gruplarını tanımlayarak, istisna kapsamına aldık. Evlerinde cihaza bağlı hastaları olan vatandaşlarımız olabilir. Tüketimleri yüksek olsa dahi desteğe devam edeceğiz.

YÜZDE 65 DESTEK!

Elektrik ve doğal gaz tarafında çok ciddi bir devlet desteğimiz var. Doğal gaz faturalarında devletimiz yüzde 65’ini ödüyor. Bin liralık faturanın 350 lirasını vatandaşımız ödüyor. 650 lirasını devletimiz ödüyor. Elektrik tarafında düşük kademede yüzde 60’ı devlet tarafından karşılanıyor. 240 kw s üzerindekinde ise yüzde 40 devlet tarafından karşılanıyor. Bu sene için bütçeye koyduğumuz destek kalemi 400 milyar liranın üzerinde.”