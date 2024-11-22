Doğal gazda 7 altın kural: Güvenliğiniz ve faturanızı düşürmek için bunları yapın!

22 Kasım 2024 15:56 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 16:07

Kış aylarında artan doğal gaz kullanımıyla birlikte güvenli kullanım daha da önem kazanıyor. Aksa Doğalgaz, bu ekonomik ve konforlu enerji kaynağını güvenle kullanmak için dikkat edilmesi gereken 7 önemli noktayı paylaştı.

Kış​ mevsiminin gelmesiyle birlikte doğal gaz​ kullanımı artış gösteriyor. Aksa Doğal gaz, neredeyse çoğu evde kullanılan bu önemli enerji kaynağını güvenli, ekonomik ve konforlu bir şekilde kullanabilmek için dikkat edilmesi gereken 7 temel noktayı paylaştı.

İşte, doğal gaz kullanımında emniyet ve enerji tasarrufu​ için alınması gereken önlemler:

1. YETKİLENDİRME OLMADAN DOĞAL GAZ KULLANILMAMALI

Doğal gazın güvenli bir şekilde kullanılabilmesi için tesisatın, dağıtım şirketi tarafından yapılan kontroller sonrasında onaylanması şart. Tesisat veya cihazlara sertifikasız kişilerce müdahale edilmemeli, yapılacak her değişiklik için dağıtım şirketine bilgi verilmelidir.

2. PERİYODİK BAKIM VE ONARIM İHMAL EDİLMEMELİ

Her kış öncesi doğal gaz cihazlarının ve bacaların bakımı yetkili firmalar tarafından yapılmalı. Bu hem güvenlik​ hem de enerji tasarrufu açısından önemlidir.

3. BAĞLANTI NOKTALARI KONTROL EDİLMELİ

Yıpranmış veya ömrünü tamamlamış bağlantı ekipmanları yetkili kişilerce yenilenmeli. Bu işlem, gaz kaçağı riskini ortadan kaldırmak için kritik bir adımdır.

4. MENFEZLERİN HAVA AKIŞI KAPATILMAMALI

Doğal gaz kullanılan alanlarda temiz hava akışını sağlayan menfezlerin önü kapatılmamalı. Baca boruları dış ortama açık olmalı ve düzenli olarak kontrol edilmelidir.

5. BACA EK YERLERİ SABİTLENMELİ

Bacaların dışarıya açılması gereken bölümleri içeride bırakılmamalıdır. Baca ek yerlerinin sızdırmazlığı sağlanmalı ve borular duvara sabitlenmelidir. Bu, zehirlenme riskini önlemek için elzemdir.

6. BACALI CİHAZLARIN KONUMUNA DİKKAT EDİLMELİ

Bacalı cihazlar banyo, tuvalet veya yatak odası gibi alanlarda kullanılmamalı. Cihazların bulunduğu odalarda uyuma zorunluluğu varsa cihaz mutlaka kapatılmalıdır. Ayrıca karbonmonoksit algılama cihazlarının kullanımı önerilmektedir.

7. KAZI ÇALIŞMALARINDA DİKKAT EDİLMELİ

Doğal gaz hattı bulunan alanlarda izinsiz kazı yapılmamalı. Çalışmalar öncesinde mutlaka Aksa Doğal gaz Çözüm Merkezi’ne bilgi verilmelidir. Şüpheli durumlarda ise 187 Doğal Gaz Acil Hattı aranarak gerekli bildirim yapılmalıdır.

DOĞAL GAZ GÜVENLİĞİ İÇİN SORUMLULUK HEPİMİZİN

Aksa doğal gazın sunduğu bu rehber, doğal gazı güvenli bir şekilde kullanarak hem bireysel hem de toplumsal güvenliği sağlamayı hedefliyor. Kullanıcılar, bu kurallara uyarak konforlu ve emniyetli bir yaşam sürdürebilir.