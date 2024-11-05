Doğal gaz faturası düşürme yöntemleri: Hem kombiniz az yakacak hem de eviniz sıcak kalacak!

05 Kasım 2024 13:11 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 13:54

Kış aylarının gelmesiyle birlikte ısınma maliyetleri de artıyor. Vatandaşlar ekonomik açıdan zorlanmamak için ya kombilerini açmayıp battaniye altında oturuyor ya da tasarruflu ısınma yöntemlerini araştırıyor. Bu nedenle uzmanlar, tasarruflu bir ısınma sağlamak ve evi ideal sıcaklıkta tutmak için doğru ayarın nasıl yapılması gerektiğine dair önemli tavsiyelerde bulundu.

Kış aylarının gelmesiyle birlikte evlerde kombiler yanmaya başladı. Evin sıcaklığını ideal seviyeye getirebilmek için kombi ayarlarını doğru yapmak büyük önem taşıyor. Doğru sıcaklık ayarı, hem ısınma konforunu arttırır hem de enerji maliyetlerini düşürür. Uzmanlar ise evi ideal sıcaklıkta tutmak ve tasarruf sağlamak için doğru ayarın nasıl yapılması gerektiğine dair tek tek tavsiyelerde bulundu. İşte kombi ayarlarıyla ilgili bilinmesi gereken tüm detaylar...

KOMBİ AYARINI NASIL YAPMALIYIZ?

Kombi sıcaklığı ayarlanırken yalnızca oda sıcaklığı değil, kombinin kazan sıcaklığı da göz önünde bulundurulmalıdır. Kombinin içindeki suyun belirli bir sıcaklığa ulaşması, evin tüm odalarını verimli bir şekilde ısıtmak için gereklidir. Bu sıcaklık ayarı, termostat üzerinden kolayca düzenlenebilir.

KOMBİ İÇİN UYGUN SICAKLIK

Modern kombiler için genellikle radyatör sıcaklığını 60-70 derece arasında tutmak önerilir. Bu aralık, soğuk kış günlerinde evin etkili şekilde ısınması için idealdir. Daha ılıman mevsimlerde, örneğin ilkbahar veya sonbaharda ise, kombiyi 50-55 dereceye ayarlamak yeterli olacaktır. Bu, gereksiz enerji harcamasını önleyerek kombinin daha verimli çalışmasını sağlar.

MALİYETİ AZALTMAK İÇİN SICAKLIK AYARI NASIL OLMALIDIR?

Evdeki ısınma maliyetlerini düşürmenin en kolay yollarından biri, radyatör sıcaklıklarını düşürmektir. Özellikle iyi bir yalıtıma sahip evlerde, düşük sıcaklık ayarları ile enerji tasarrufu yapmak mümkündür. Kombiyi daha düşük sıcaklıklarda çalıştırmak, gaz tüketimini azaltarak faturaların da düşmesine katkı sağlar.

KOMBİNİN SICAK SU AYARI

Kombiyi sıcak su ihtiyacı için 50 derece civarında ayarlamak, hem verimlilik hem de güvenlik açısından ideal kabul edilir. Musluk ve duş sıcaklığı 45 dereceyi geçerse haşlanma riski ortaya çıkabilir. Bu yüzden, sıcak suyu kullanırken gerektiğinde soğuk su ile dengelemek, hem konforu hem de güvenliği arttırır.

ISITMA VERİMLİLİĞİ NASIL ARTIRILIR?

Evdeki ısı verimliliğini arttırmak için termostatı daha düşük sıcaklıklara ayarlamak oldukça etkilidir. İç ortam sıcaklığını yalnızca 1 derece düşürmek bile ısınma giderlerinde ciddi bir tasarruf sağlar. Genel olarak, çoğu ev için ideal oda sıcaklığı 19-21°C aralığında kabul edilir.

YATAK ODASI İÇİN EN UYGUN SICAKLIK

Yatak odasında rahat bir uyku ortamı sağlamak için sıcaklığın oturma odalarına kıyasla 2 derece daha düşük olması öneriliyor. Eğer evde oda bazında termostat yoksa, kombiyi gün içinde daha yüksek, gece ise daha düşük sıcaklıklara ayarlayacak bir zamanlayıcı kullanabilirsiniz.

Öte yandan Isıtma Cihazları Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (DOSİDER) Başkanı Ekrem Erkut, kombiyi belli zaman aralıklarıyla kısa sürelerde çalıştırmak yerine kısık ayarda sürekli çalıştırmanın daha az yakıt tüketimi sağlayacağını belirterek kış reçetesini paylaştı.

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