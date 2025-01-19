Düzenli doğalgaz desteğinde yeni yılın ilk ödemeleri başladı! Bakan Göktaş açıkladı

19 Ocak 2025 10:50 - Güncelleme : 19 Ocak 2025 10:52

Doğalgaz Tüketim Desteği ödemeleri hesaplara geçmeye başladı. Bakan Göktaş, destekten yararlanacak olan vatandaşların mesken türü aboneliklerine ilişkin ikamet adreslerine ait faturalarını PTT ödeme noktalarında ibraz etmek suretiyle destekten yararlanabileceğini ifade etti.

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Doğal Gaz Tüketim Desteği Programından hanelerin faydalanabilmesi için başvuru sahibi ödemeleri başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, açıklamasında, Düzenli Doğal Gaz Tüketim Desteği'nin 2022'den itibaren uygulanmaya başladığını hatırlatarak “Doğal Gaz Tüketim Desteği'nde yeni yılın ilk ödemeleri başladı” dedi.

DOĞALGAZ TÜKETİM DESTEĞİ YATTI MI?

Bakan Göktaş, Düzenli Doğal Gaz Tüketim Destek Programı kapsamında 529 bin 162 hak sahibine toplam 303,1 milyon lira ödeme yapacaklarını açıkladı.

Destekten yararlanmak isteyen ihtiyaç sahiplerinin başvurularını e-Devlet üzerinde bakanlıkça sunulan "Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti" ekranından yapabilecek. Başvurular, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca titizlikle incelenecek.

DOĞALGAZ YARDIMI NE KADAR?

Doğal Gaz Tüketim Desteği'nin aylık 188 lira ile 438 lira arasında olduğunu ve ilden ile değişkenlik gösteren tutarlar üzerinden hesaplandığını bildiren Göktaş, "2024 yılında 705 bin 315 hak sahibine toplam 1,4 milyar lira ödeme yaptık" dedi.

Göktaş, destekten yararlanacak olan vatandaşların mesken türü aboneliklerine ilişkin ikamet adreslerine ait faturalarını PTT ödeme noktalarında ibraz etmek suretiyle destekten yararlanabileceğini sözlerine ekledi.

DOĞALGAZ YARDIMI ŞARTLARI

Düzenli Doğal Gaz Tüketim Desteği'nden yararlanmak için Türk vatandaşı olmak, doğal gaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet etmek, e-Devlet kapısı üzerinden destek programına başvurmak, ikamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğal gaz aboneliği bulunması, ikamet adreslerine ait mesken türü aboneliklere ilişkin doğalgaz faturasının olması, hakkında ilgili SYD Vakfınca hak sahipliği kararı verilmesi gerekiyor.