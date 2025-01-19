Emekliye bayram ikramiyesi için rekor tahmin! SGK uzmanı Emin Yılmaz duyurdu: Gerekçelerini tek tek anlattı

19 Ocak 2025 10:15 - Güncelleme : 19 Ocak 2025 11:12

Emekliye bayram ikramiyesi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 2025 yılı itibarıyla emeklilerin bayram ikramiyelerine ilişkin zam beklentileri gündemde kalmaya devam ediyor. SGK 4A,4B,4C emekli bayram ikramiyesi zammı için rakamlar gelmeye başladı. Sosyal güvenlik uzmanı Emin Yılmaz, ikramiye beklentilerini yukarı taşıdı. Yılmaz, gerekçelerini ise teker teker anlattı.

Emekli vatandaşlara Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı olmak üzere her yıl iki defa bayram ikramiyesi veriliyor. SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emekli bayram ikramiyesi süreci yaklaştı. Mart ayı sonunda Ramazan bayramı başlıyor. Peki, SGK 4A, 4B,4C Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyelerine zam gelecek mi? Cevabı SGK uzmanı Emin Yılmaz verdi.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2025 ZAMMI

TGRT Haber TV'ye konuşan Emin Yılmaz'ın açıklamaları şöyle;

"Ramazan ayına az bir süre kaldı. Mart ayının son haftası itibariyle de bayram ikramiyeleri muhtemelen hesaplarda olacak. Burada bir artış yapılması lazım çünkü ilk çıktığı zaman burada bayram ikramiyeleri 1000 lirayla başlamıştı ve iki dini bayramımız olan Ramazan bayramı ve Kurban bayramında aynı şekilde eşit bir şekilde veriliyordu.

EN AZ 7.500 LİRAYLA 10.000 LİRA ARASINDA OLMASI LAZIM

İlk çıktığı dönemde o ikramiye ile bir küçükbaş kurban alınabiliyordu. İçinde bulunduğumuz enflasyonist döneme bakıldığı zamanda paranın değeri düştüğünden kaynaklı satın alma değeriyle ilgili buraya da bir müdahale yapılması gerekliliğinin altını çizmek istiyorum.

Enflasyon verileri göz önüne alınabilir. Aynı şekilde paranın satın alma gücündeki kayıplar göz önüne alınabilir. Bu rakamın 7.500 lirayla 10.000 lira arasında olma ihtimali olabilir. Ama tamamen bu bütçe dengelerine ve de ekonomi ekibinin elinde olan bir durum olduğunu da söylemek isterim."