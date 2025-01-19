Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak: Esnek iş modeli geliyor

19 Ocak 2025 09:23 - Güncelleme : 19 Ocak 2025 09:25

İstihdamı artırmak ve atıl durumda bulunan iş gücünü yeniden sisteme kazandırmak amacıyla çalışmalar başlatıldı. Devam eden hazırlıklar kapsamında; hayata geçirilecek istihdam projesinde, gençler ve kadınlar öncelikli hedef gruplar arasında yer alacak. Proje kapsamında ev kadınlarına ve üniversite öğrencilerine yarı zamanlı çalışma fırsatları sunulacak. Projenin detaylarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması bekleniyor.

Ticaret Bakanlığı verileri açıkladı: 100 bin kişi şikayet yağdırdı! Bu ürünü alan pişman oldu

Ticaret Bakanlığı verileri açıkladı: 100 bin kişi şikayet yağdırdı! Bu ürünü alan pişman oldu

Yakın zamanda kamuoyuna açıklanması planlanan istihdam projesiyle ilgili çalışmalar devam ediyor. Projenin tüm detaylarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşması bekleniyor.

EV KADINLARI VE GENÇLER DİKKAT!

Proje öncelikli olarak ev hanımları ve gençlere odaklı. Proje kapsamında; çeşitli sebeplerle iş piyasasının dışında kalmış ve atıl durumda bulunan iş gücünü yeniden sisteme kazandırma hedefleniyor. Bu gruplara yönelik çeşitli öneriler proje kapsamında yer alacak. İlk etapta, 60 bin üniversite öğrencisine iş imkanı sunulması planlanıyor.

ÇALIŞMA SAATLERİ DÜZENLENECEK

Gençler; kütüphane çalışmaları, ağaç dikimi, yaşlı bakımı ve eğitmenlik gibi alanlarda kamuya ait mekanlarda yarı zamanlı görev alacak. Çalışma saatleri, öğrencilerin ders programlarına uygun şekilde düzenlenecek ve haftada üç gün olacak şekilde planlanacak.

ALINACAK ÜCRET DE BELLİ OLDU

Yarı zamanlı çalışan gençlere 15 bin lira ücret ödenecek. Daha önce 12 bin lira olarak düşünülen bu tutar, son düzenlemeyle 15 bin liraya çıkarıldı. Çalışma süresinin 10 ay olması öngörülüyor.

EV HANIMLARI GELİR ELDE EDEBİLECEK

Ev hanımları veya çocuk sahibi olduğu için iş hayatından uzak kalan kadınlara da yarı zamanlı evden çalışma imkanı sunulacak. Çalışma saatlerinin esnek olacağı bu düzenleme sayesinde kadınlar, çocuklarına bakarken veya ev işlerini yaparken aynı zamanda gelir elde edebilecek.

ENGELLİLER İÇİN DE HAZIRLIK VAR

Kadınların hangi alanlarda evden çalışabileceği konusundaki hazırlıklar devam ediyor ve bu işlerde de 15 bin lira civarında bir ücret planlanıyor. Proje, engelli vatandaşların da iş hayatına katılmalarını kolaylaştırmayı ve durumlarına uygun işlerde çalışabilmelerini sağlamayı hedefliyor.

İşgücü Uyum Programı kapsamında ağaçlandırma, geri dönüşüm, sosyal hizmetler, çocuk ve yaşlı bakımı gibi alanların yanı sıra tarımsal ve kültürel faaliyetlere öncelik verilecek.