TGRT Haber
Ekonomi
Doğal gaz ve elektriğe zam gelecek mi? Bakan Bayraktar canlı yayında açıkladı

Katıldığı canlı yayında kendisine yöneltilen doğal gaza zam gelecek mi? sorusuna Bakan Alparslan Bayraktar, "Destek programımız devam ediyor. 400 milyar liralık destek devam ediyor. Doğal gaza ve elektriğe şubatta zam yok" dedi. İşte o açıklamadan detaylar...

Doğal gaz ve elektriğe zam gelecek mi? Bakan Bayraktar canlı yayında açıkladı
ve Tabii Kaynaklar Bakanı , şubat ayında doğal gaz ve fiyatlarına zam yapılmayacağını söyledi. Bayraktar, "Şubat ayı için böyle bir planlama yok." dedi. Bayraktar, "Doğalgazda kademeli sisteme geçmek için hazırlıklarımız devam ediyor. Ancak; bu kışa yetişmez." değerlendirmesinde bulundu.

Katıldığı canlı yayında kendisine yöneltilen doğal gaza zam gelecek mi? sorusuna Bakan Bayraktar, "Destek programımız devam ediyor. 400 milyar liralık destek devam ediyor. Doğal gaza ve elektriğe şubatta zam yok" dedi.

Doğal gaz ve elektriğe zam gelecek mi? Bakan Bayraktar canlı yayında açıkladı

8 MİLYON HANE HEDEFİ

"2026 yılı Türkiye için doğal gazda yeni bir rekor yılı olacak. Rize, Ordu, Kastamonu ve Samsun açıklarında 6 yeni derin deniz sondajı planladık. Karadeniz gazının üretimini artırmak için Osman Gazi yüzer üretim platformumuzu devreye alacağız. Bu dev platform 20 yıl boyunca 4 milyon haneye yetecek gaz üretecek. Böylece toplam üretimimiz 8 milyon hanenin ihtiyacını karşılayacak seviyeye ulaşacak.

Doğal gaz ve elektriğe zam gelecek mi? Bakan Bayraktar canlı yayında açıkladı

'HEDEFİMİZ VATANDAŞA DAHA UCUZ ELEKTRİK ULAŞTIRABİLMEK'

Akkuyu'nun birinci reaktöründe inşaat yüzde 99 mertebesinde tamamlanmış durumda. Mekanik ve test aşamalarında ise yüzde 60'lardayız. 2026 yılı Akkuyu için bir anlamda test ve devreye alma yılı olacak. Hedefimiz 2026 sonunda ilk elektriği üreterek Türkiye'nin 70 yıllık nükleer rüyasını gerçeğe dönüştürmek. 2025 yılında 3 bin 800 megavatlık yarışmalar gerçekleştirdik ve yaklaşık 630 milyon dolarlık bir kapasite bedelini devlet olarak aldık. Yerli güneş paneli ve rüzgar türbini kullanımını teşvik eden YEKA modeliyle 120 bin megavat hedefimize kararlılıkla yürüyoruz. Amacımız vatandaşa daha rekabetçi ve daha ucuz elektrik ulaştırabilmek."

Doğal gaz ve elektriğe zam gelecek mi? Bakan Bayraktar canlı yayında açıkladı

Bakan Bayraktar duyurdu! Türkiye dünyanın en büyük dördüncü enerji filosuna sahip
TGRT Haber
