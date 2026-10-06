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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Safa Keser
KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 10:31
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 10:31

Doğanlar Holding’den Biotrend paylarına 1 milyar TL’ye kadar alım kararı

Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş.’nin hâkim ortağı Doğanlar Holding, Biotrend (BIOEN) paylarından 1 milyar TL’ye kadar satın alma kararı aldı. KAP’a yapılan açıklamayla duyurulan karar, Holding’in Biotrend’e ve şirketin uzun vadeli değer oluşturma potansiyeline yönelik yaklaşımını ortaya koyuyor.

Avatar
Editor
 Safa Keser
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Doğanlar Holding’den Biotrend paylarına 1 milyar TL’ye kadar alım kararı
KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 10:31
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 10:31

5 Ekim 2026, Yönetim Kurulu, Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş.’nin (BIOEN) paylarından toplam 1 milyar TL’ye kadar satın alınmasına karar verdi. Karara ilişkin açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlandı.
Doğanlar Holding, yatırım ve portföy yönetimi yaklaşımında uzun vadeli değer oluşturmayı, kaynakların etkin kullanımını ve sürdürülebilir büyümeyi odağında tutuyor. BIOEN paylarına yönelik bu karar da Holding’in yatırım stratejisi ve grup şirketlerinin gelişimine yönelik yaklaşımı kapsamında öne çıkıyor.

Büyümeden Değer Oluşturmaya Uzanan Yönetim Yaklaşımı

Doğanlar Holding’in yatırım yaklaşımı, büyümeyi yalnızca finansal büyüklüklerle değil, oluşturulan değerin niteliği ve sürdürülebilirliğiyle birlikte ele alıyor. “Büyümek başka, değer oluşturarak büyümek başka” anlayışından hareketle ilerleyen firma, uzun vadeli başarıda sermayenin etkin kullanımını, doğru önceliklerin belirlenmesini ve finansal disiplinin korunmasını ön planda tutuyor.

Bu yaklaşım doğrultusunda, grup şirketlerinin performansı ve gelişim potansiyeli bütüncül bir perspektifle değerlendirilirken portföy yönetimi, kaynak tahsisi ve operasyonel verimlilik stratejik kararların önemli bileşenlerini oluşturuyor. Kararı değerlendiren Doğanlar Holding Grup CEO’su Hakan Göral, “Doğanlar Holding olarak yatırımlarımızı uzun vadeli bir bakış açısıyla değerlendiriyoruz. Biotrend’in faaliyet alanına, birikimine ve gelecekte oluşturabileceği değere güveniyoruz. Yönetim Kurulumuzun aldığı 1 milyar TL’ye kadar pay alım kararı, bu güvenimizin somut bir göstergesidir. Mevcut piyasa koşullarını dikkate alarak aldığımız bu kararda, yatırımcılarımızın menfaatlerini gözetmeyi önceliklendiriyoruz. Biotrend’in gelişimini desteklemeyi ve tüm paydaşlarımız için kalıcı değer katma hedefiyle çalışmayı sürdüreceğiz” dedi.

Stratejik Portföy Yönetiminde Uzun Vadeli Perspektif
Doğanlar Holding’in portföy yönetimi yaklaşımında, grup şirketlerinin potansiyelinin geliştirilmesi ve uzun vadeli değer katma kapasitesinin desteklenmesi önem taşıyor. Bu doğrultuda yatırım kararları; stratejik öncelikler, sermayenin etkin kullanımı ve sürdürülebilir performans çerçevesinde ele alınıyor.

Enerji ve çevre teknolojileri alanında faaliyet gösteren Biotrend, atık yönetimi ve yenilenebilir enerji üretimini bir araya getiren iş modeliyle bu alandaki faaliyetlerini sürdürüyor. BIOEN paylarına yönelik alınan karar, Doğanlar Holding’in Biotrend’e ilişkin yatırım gündeminde yeni bir gelişme olarak öne çıkıyor.
 

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ETİKETLER
#İstanbul
#Doğanlar Holding
#Hakan Göral
#Biotrend Çevre Ve Enerji Yatırımları A.ş.
#Bioen
#Ekonomi
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