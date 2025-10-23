Menü Kapat
Ekonomi
Doğanlar Mobilya Grubu, Sürdürülebilirlik Konferansı ile Sektörün Dönüşümüne öncülük etti: “Geleceğin Mobilyası” masaya yatırıldı

Mobilya sektörünün öncü ve yenilikçi oyuncusu Doğanlar Mobilya Grubu; Doğtaş, Kelebek, Lova Yatak ve Kelebek Mutfak-Banyo gibi güçlü altı markasıyla sektöre yön verecek fikirleri, sürdürülebilirliği ve inovasyonu konuşmak üzere önemli bir konferansa imza attı.

Doğanlar Mobilya Grubu, Sürdürülebilirlik Konferansı ile Sektörün Dönüşümüne öncülük etti: "Geleceğin Mobilyası" masaya yatırıldı
T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye Çevre Ajansı temsilcileri, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi akademisyenleri, Grup çalışanları, kurumsal yatırımcılar, tedarikçilerin ve basının katıldığı konferans, yayımlanan İkinci Raporu'nun ardından, sektör paydaşlarını "Mobilya sektöründe sürdürülebilirliği, yeniliği ve fark yaratmayı nasıl daha ileriye taşıyabiliriz?" sorusuna ortak yanıt aramaya davet etti. Konferansta, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ÇED Yönetimi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü tarafından Doğanlar Mobilya Grubu’na Çevre Etiketi yönetmeliği kapsamında Çevre Etiketi Kullanıcısı unvanını almaya hak kazandığını belgeleyen “Çevre Etiketi Belgesi” takdim edildi. Doğanlar Mobilya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Doğan’ın T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ÇED Yönetimi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Sevgi Aytaş’ın elinden aldığı bu değerli belge ile şirket, mobilya sektöründe bir ilke imza atmış olmanın haklı gururunu yaşadı.
Konferansta, çevresel, ekonomik ve toplumsal açıdan bütüncül bir dönüşümün nasıl mümkün olabileceği; akademi, özel sektör ve dünyasının deneyimleriyle değerlendirildi. Konferansın açılış konuşmasını Doğanlar Mobilya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Doğan gerçekleştirdi. Doğan konuşmasında, “Türk mobilya sektörünün, milyarlarca dolarlık ihracat hacmiyle dış ticaret fazlasına katkı sağlayan ve geniş istihdam potansiyeliyle bölgesel ekonomilerin güçlenmesinde kilit rol oynayan bir kol olduğunu vurguladı. Sürdürülebilirliği bu başarının tek ve kalıcı yolu olarak gördüklerini belirten Doğan, "Dönüşüm Bizim Doğamızda Var" mottosuyla ÇSY (ESG) sorumluluğunu temel iş stratejisi olarak belirlediklerini ifade etti. Doğan, yayımladıkları Sürdürülebilirlik Raporlarının, somut hedefler koydukları ve Net-Sıfır hedefine doğru kararlılıkla yürüdüklerini gösteren en önemli sözleşmeleri olduğunu” sözlerine ekledi.
Tasarım ve İnsan Odaklı
Ilgaz Gürsoy’un moderatörlüğünü üstlendiği konferans 2 panelden oluştu. İlk panelde Doğanlar Mobilya Grubu CEO’su Mutlu Erturan ve İnsan İnovasyon Tasarımcısı Arzu Kaprol bir araya geldi. “Geleceğin Mobilyası” kavramının iş, tasarım ve yaşam kültürü ekseninde ele alındığı panelde, sektörün 2030–2050 sürdürülebilirlik hedefleri, döngüsel ekonomi yaklaşımları, malzeme inovasyonu ve tasarımın dönüşüm gücü üzerine görüşler paylaşıldı. Mobilya sektörünün sürdürülebilirlik yolculuğunun, yalnızca çevresel etkilerin yönetimiyle değil, aynı zamanda insan odaklı inovasyon ve tasarım anlayışıyla da şekillendiği vurgulandı. Panelde soruları yanıtlayan Mutlu Erturan, “Doğanlar Mobilya Grubu olarak sürdürülebilirliği sadece bir çevresel sorumluluk değil, işimizin ve tasarım kültürümüzün merkezinde yer alan bir değer olarak görüyoruz. ‘Geleceğin Mobilyası’ vizyonumuz, sadece nasıl göründüğüyle değil, nasıl üretildiğiyle anlam kazanıyor. Bu yüzden, 2030 ve 2050 hedeflerimizi 'Doğayla Uyumlu Operasyonlar' üzerine inşa ettik. Bu kararlılığın somut göstergesi olarak, tesislerimizde şimdiye kadar 8 GWh elektrik ürettik ve yıllık 11 GWh üretimle ihtiyacımızın tamamını hatta daha fazlasını üretmiş olacağız. Sürdürülebilirlik; atık azaltımı, bu yenilenebilir enerji kullanımı ve 2025’te hazırlayacağımız Döngüsel Tasarım Kılavuzu ile somutlaşıyor. Çünkü inanıyoruz ki, geleceğin mobilyası, sadece uzun ömürlü değil, gezegen için karbon nötr, insan için kapsayıcı ve tasarımla duygusal bağ kurabileceğiniz bir miras olmalıdır. Malzeme dönüşümü, karbon nötr üretim veya sıfır atık stratejileri gibi konularda disiplinler arası yaklaşım, sürdürülebilirliği soyut bir kavram olmaktan çıkarıp somut çözümlere dönüştürmenin en etkili yoludur. Bu disiplinler arası yaklaşımın en güzel örneği, farklı disiplinlerin iş birliğiyle üretmeye başladığımız ve bugün burada mobilya sektöründe bir ilke imza atarak aldığımız Çevre Etiketi Sertifikasına sahip doğa dostu bebek yatağımızdır. Bu ürün, hem çevre dostu malzemelerden üretilmekte hem de insan ve uyku sağlığı gözetilerek tasarlanmakta, böylece sürdürülebilirliği somut ve fonksiyonel bir çözüme dönüştürmektedir.” şeklinde konuştu.
Yeşil Dönüşümün Yapıtaşları
Konferansın ikinci panelinde, yeşil dönüşümün başarıya ulaşması için güçlü Ar-Ge yatırımları, doğru finansal kaynaklara erişim ve paydaşlarla bütünleşik stratejilerin önemine odaklanıldı. Panelde, sektörün önde gelen üreticileriyle akademi temsilcileri, sürdürülebilir üretim modellerinden yeşil fonlara, döngüsel ekonomi uygulamalarından uzun vadeli enerji politikalarına kadar dönüşümün yapıtaşları tartışıldı. Bu panele, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Kastamonu Entegre, SAMET ve Akrotes Mimarlık firmalarından temsilciler panelist olarak katılarak, akademik bilgi birikimiyle sektörün dönüşümüne önemli katkılar sağladı.
Konferans, panellerin yanı sıra, Herman Artuç’un Atık Enstrümanlarla Müzik Performansı sergilediği ve konukların da katılımıyla gerçekleşen özel bir etkinliğe de ev sahipliği yaptı. Bu etkinlik, Doğanlar Mobilya Grubu’nun döngüsel ekonomiye olan inancını sanatsal bir dille ifade etti.
Doğanlar Mobilya Grubu, bu konferansla birlikte sürdürülebilirlik yolculuğunda attığı kararlı adımları tüm paydaşlarıyla paylaşarak, mobilya sektöründe bütüncül bir dönüşüm modeline ışık tutmayı amaçladığını bir kez daha gözler önüne serdi.

