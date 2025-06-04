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 | Baran Aksoy

Dolandırıcıların bayram hazırlığı! Araç kiralayacaklar aman dikkat: GPS taktiği şoke etti

Dolandırıcılar, Kurban Bayramı öncesinde araç kiralamak isteyen vatandaşları hedef almaya başladı. Büyük firmaların web sitelerinin kopyalandığına dikkat çeken uzman isim, dolandırıcıların son dönemde yaygın olarak kullandığı GPS taktiğine dikkat çekti.

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Dolandırıcıların bayram hazırlığı! Araç kiralayacaklar aman dikkat: GPS taktiği şoke etti
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.06.2025
saat ikonu 11:26
|
GÜNCELLEME:
04.06.2025
saat ikonu 11:30

Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte aracı olmayan vatandaşlar uygun araç kiralama firmalarını araştırmaya başladı. Ancak kiralık araç arayışına giren vatandaşları, araç kiralama dolandırıcılığı gibi ciddi bir tehlike bekliyor. Araç Kiralamacıları Konfederasyonu Başkanı Asım Kızmaz, bayram dönemlerinde fırsatçıların arttığını belirterek vatandaşların mutlaka kurumsal firmaları tercih etmeleri gerektiği konusunda uyardı.

"KURUMSAL FİRMALARI TERCİH EDİN"

Vatandaşlara konfederasyona bağlı firmalardan hizmet almalarını öneren Kızmaz, “Bayram öncesi, merdiven altı diye tabir ettiğimiz firmalara yönelinmemesini özellikle rica ediyoruz. Çünkü konfederasyon olarak faaliyet gösterdiğimiz bölgelerde herhangi bir sorun yaşanması halinde hızlıca müdahale etme imkanımız var. Bu yüzden Araç Kiralamacıları Konfederasyonu’na bağlı şirketleri tercih etmelerini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Dolandırıcıların bayram hazırlığı! Araç kiralayacaklar aman dikkat: GPS taktiği şoke etti

"OFİSE GİDİP KİRALAYIN"

Araç kiralarken dikkat edilmesi gereken hususlara değinen Kızmaz, "Vatandaşlarımızın ucuz değil; aracı görerek, yanına giderek, bizzat ofise giderek kiralama sistemine girmesini isteriz. Aracı kiralarken dikkat etmesi gereken hususlar vardır. Bunlar aracın arıza lambalarının yanmaması, aracın kilometresi bunları çok dikkat etmeleri lazım. Dediğimiz gibi eğer bizlerden kurumsal yerlerden yani bizim konfederasyonumuzun üyelerinden eğer kiralanmış olursa bir şekilde müdahale etme şansımız olabiliyor" diye konuştu.

WEB SİTELER KOPYALANIYOR

Dolandırıcılık türlerine ilişkin de konuşan Kızmaz, "Öncelikle büyük firmaların web siteleri kopyalanıyor. Lüks marka aracı sitesine koyuyor. Sitesine koyduğundaki fiyatı da ekonomik sınıftaki aracın fiyatını yazıyor. Haliyle de vatandaşlarımız ekonomik sınıftaki arabaya vereceği parayla lüks sınıfına veririm diye orada tuzağa düşüyor. Buna da çok dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü web sitesindeki sistemle görerek almanın arasında dağlar kadar fark var. Biz onun için diyoruz. Firmayı görün, fiyatı yanında pazarlık edin ve bu şekilde. Ve bu bayramdan önce en çok dikkat edilecek hususlardan bir tanesi zaten bunlar.

Dolandırıcıların bayram hazırlığı! Araç kiralayacaklar aman dikkat: GPS taktiği şoke etti

GPS TAKTİĞİ ŞOKE ETTİ

Kızmaz, GPS yöntemiyle de dolandırıcılıkların yapıldığını belirterek, "Genellikle merdiven altı tabiri dediğimiz araç kiralama firmaları bunları yapıyor. Araçlar kiralama yapıyor. Kiraladıktan sonra 300-400 metre veya 500 metre sonra aracı kilitliyor uzaktan kilitleme ile. Araç 15 kilometrenin altına geldiğinde stop ediyor. Vatandaş arızalandı diye telefon açıyor. ‘Kardeşim daha ne yaptın? Daha yeni verdik sana bu arabayı diyerek' vatandaşlardan para talep ediyorlar. Mağdur ediyorlar. Bunun için de vatandaş zaten başvuracağı bir yerde maalesef olmadığı için çünkü meslek dalına daha yeni yeni geçiyoruz. Mağdur oluyor. Bizler bu devrede kişiliğimizle devreye girmeye çalışıyoruz ama maalesef merdiven altı çalıştığı için bizlerin de yapacağı bir şey yok. Savcılığa müracaat ediyoruz. Bu sefer savcılığa müracaat ettiğinde güveni kötüye kullanma kapsamına alınıyor. Yani suç oranı yok gibi gözüküyor" ifadelerine yer verdi.

"FİRMA İSİMLERİMİZ KULLANILARAK MAĞDUR EDİLİYORUZ"

Araç Kiralama şirketlerinin en büyük sorununun firma isimlerinin alınıp taklit edilmeleri olduğunu söyleyen Kızmaz, "Biz en büyük darbeyi bunlardan alıyoruz. Merdiven altı tabiri dediğimiz firmalardan. Vatandaşlara hep şunu söylüyoruz. Yani bu işin artık bir konfederasyonu kuruldu. 18 dernek, 3 federasyon altımızda mevcut. Yani gerekirse internet ortamında bizlerin telefon numaralarına ulaşarak bizlerde nerelerde kiralama yapılacaklarını bizler kendilerine anlatabiliriz. 7-24 biz hizmetteyiz" diye konuştu.

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