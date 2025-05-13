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 | Bengü Sarıkuş

Dolandırıcıların yeni tuzağı! Kargo firmasından gelen mesajlara dikkat!

Dolandırıcılar, vatandaşı tuzağına çekmek için her gün farklı bir yöntem deniyor. En son kurbanları ise kargo firmasından gelen mesajların doğruluğunu kontrol etmeden açanlar...

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Dolandırıcıların yeni tuzağı! Kargo firmasından gelen mesajlara dikkat!
KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
13.05.2025
saat ikonu 14:56
|
GÜNCELLEME:
13.05.2025
saat ikonu 14:56

Son dönemde siber dolandırıcılar, kargo firmalarını taklit ederek geliştirdikleri yeni bir yöntemle vatandaşları hedef alıyor. Özellikle PTT Kargo ve Aras Kargo gibi güvenilir firmaların adını kullanan dolandırıcılar, sahte SMS ve e-mail mesajlarıyla kullanıcıların kişisel bilgilerini ele geçiriyor. Bu yöntem, hem maddi kayıplara hem de kimlik hırsızlığı gibi ciddi mağduriyetlere yol açıyor. Bu tür mesajlara karşı son derece dikkatli olmak gerekiyor. Resmi kanallar dışında paylaşılan linklere tıklanmaması yönünde uyarıyor.


Dolandırıcılar, genellikle kullanıcıları paniğe sevk eden ve aceleyle hareket etmeye zorlayan mesajlar gönderiyor. Örneğin, PTT Kargo adına gönderilen bir sahte SMS’te şu ifadeler yer alıyor:

Dolandırıcıların yeni tuzağı! Kargo firmasından gelen mesajlara dikkat!

“Değerli müşterimiz, paketinizi birçok kez teslim etmeye çalıştık ancak adres bilgilerinizin hatalı olması nedeniyle teslimat gerçekleştirilemedi! Lütfen bilgileri 6 saat içinde düzenleyin: Belirtilen süre içerisinde bilgilerin güncellenmemesi halinde günlük gözaltı ücreti alınacaktır.”

Dolandırıcıların yeni tuzağı! Kargo firmasından gelen mesajlara dikkat!

Bu tür mesajlar, kullanıcıları “6 saatlik süre” gibi kısıtlamalarla strese sokarak şüpheli linklere tıklamaya yöneltiyor. Benzer bir yöntemle Aras Kargo adına gönderilen e-maillerde ise “Paketiniz teslim edilemedi” başlıklı mesajlarla kullanıcılar sahte bir linke yönlendiriliyor. Bu linkler, genellikle bir form doldurulmasını veya kişisel bilgilerin güncellenmesini talep eden sahte bir web sayfasına açılıyor.

Benzer şekilde büyük kargo firmalarının ismini kullanarak gönderilen e-mailler de bulunduğu konusunda bilgiler aldık. Bu tip e-mail ve mesajlara itibar etmemek gerekiyor.

Dolandırıcıların yeni tuzağı! Kargo firmasından gelen mesajlara dikkat!

Siber güvenlik uzmanları, bu tür dolandırıcılık mesajlarının genellikle resmi bir tondan uzak, aceleci ve tehditkar bir üslup içerdiğini belirtiyor. Örneğin, “Günlük gözaltı ücreti alınacaktır” gibi ifadeler, gerçek kargo firmalarının asla kullanmayacağı bir dil. Ayrıca, resmi kargo firmalarının SMS veya e-mail yoluyla kişisel bilgi güncellemesi talep etmediğini vurgulayan uzmanlar, kullanıcıların bu tür mesajlara şüpheyle yaklaşması gerektiğini ifade ediyor. Şüpheli durumlarda, kargonun durumu hakkında bilgi almak için firmanın resmi web sitesi veya müşteri hizmetleri hattı kullanılmalı.

Mesajları doğrulamadan harekete geçmeyin! Kargo firmalarından geldiği iddia edilen SMS veya e-maillere hemen güvenmeyin. Mesajda yer alan linklere asla tıklamayın. Linklerin güvenilirliğini kontrol edin: Mesajda yer alan linklerin uzantılarını dikkatlice inceleyin. Gerçek kargo firmalarının resmi web siteleri genellikle “.com” veya “.com.tr” gibi uzantılar kullanır. “shorturl.at” gibi kısa ve şüpheli linkler, dolandırıcılık işareti olabilir.

Dolandırıcıların yeni tuzağı! Kargo firmasından gelen mesajlara dikkat!

Güncel bir antivirüs yazılımı kullanarak cihazlarınızı kötü amaçlı yazılımlara karşı koruyun. Bu, olası bir malware tehlikesine karşı ek bir kalkan sağlar.
Şüpheli mesajları bildirin! Eğer böyle bir sahte mesaj aldıysanız, durumu kargo firmasına ve gerekli durumlarda siber suçlarla mücadele birimlerine bildirin. Türkiye’de bu tür şikayetler için Emniyet Genel Müdürlüğü’nün Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’na başvurabilirsiniz.

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