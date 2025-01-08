Dolandırıcıların yeni yöntemleri ortaya çıktı! Bankalardan müşterilerine kritik uyarı: Bu işlemi yapanlar yandı

08 Ocak 2025 16:50 - Güncelleme : 08 Ocak 2025 17:04

Bankalar, müşterilerini tuzağa düşüren dolandırıcıların yeni yöntemlerini açıkladı. Müşterilerine peş peşe uyarı mesajı gönderen bankalar, sahte web siteleri ve sosyal medya hesaplarına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

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Dolandırıcılar, vatandaşları tuzağa düşürmek için sürekli olarak yeni yöntemler geliştirmeye devam ediyor. Son dönemde dijital dolandırıcılık vakalarında yaşanan artış, bankaları harekete geçirdi. Bankalar, müşterilerini bilgilendirmek amacıyla tek tek mesaj göndererek dikkat edilmesi gereken noktaları vurguladı ve dolandırıcıların kullandığı yeni yöntemlere dair önemli açıklamalarda bulundu.

KİŞİSEL BİLGİLER HEDEFTE

Bankalar tarafından yapılan uyarılarda, dolandırıcıların sahte internet siteleri, sosyal medya hesapları ve zararlı yazılımlar aracılığıyla vatandaşların kişisel bilgilerini ele geçirdiği belirtildi. Bu yöntemlerle maddi zarara uğrayanların sayısının arttığına dikkat çekildi.

SAHTE YORUMLAR VE YATIRIM TUZAĞI

Gönderilen bilgilendirme mesajlarında dolandırıcıların, sosyal medya ve anlık mesajlaşma uygulamalarında sahte yorumlar ve sözde başarı hikayeleriyle güvenilir kişi ve kurumların isimlerini kullandığı ifade edildi. Özellikle kolay para kazanma vaatleriyle oluşturulan yazışma gruplarının yanıltıcı olduğu, bu tür vaatlere şüpheyle yaklaşılması gerektiği vurgulandı.

"ZARARLI UYGULAMALARI İNDİRMEYİN" UYARISI

Bankalar, müşterilerini uyararak yatırımları kontrol etmek amacıyla yüklenmesi istenen uygulamalara karşı dikkatli olmaları gerektiğini belirtti. Bu tür uygulamaların kişisel verileri çalmak için birer araç olduğu ifade edilerek, mobil cihazlara bu tarz yazılımların indirilmemesi gerektiği hatırlatıldı.

DOLANDIRICILARA KARŞI NE YAPMALI?