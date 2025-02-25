Dolar 37 TL sınırına koşuyor! 25 Şubat döviz kurları, euro, sterlin, dolar fiyatı

DOLAR YIL SONUNDA NE KADAR OLUR?

TCMB'nin piyasa katılımcıları anketine göre cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi şubat ayında 42,89 TL olarak belirlendi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 43,81 TL iken, şubat anket döneminde 43,96 TL olarak gerçekleşti