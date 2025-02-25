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Ekonomi
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 | Suat Vilgen

Dolar 37 TL sınırına koşuyor! 25 Şubat döviz kurları, euro, sterlin, dolar fiyatı

Dolar kuru küçük ama istikrarlı adımlarla yükselişin sürdürüyor. Yılbaşı öncesi 36 TL bandının altında uzun süre yatay seyreden dolar/TL şubat ayı bitmeden 37 liraya doğru yol almaya başladı. Dün haftayı rekorla açan dolar kuru yeni günde de zirve seviyeden alıcı buluyor. İşte dolar fiyatı ve 25 Şubat güncel döviz kurları...

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KAYNAK:
|
GİRİŞ:
25.02.2025
saat ikonu 07:15
|
GÜNCELLEME:
25.02.2025
saat ikonu 07:21

Dolar kuru yeni yılla birlikte yakaladığı istikrarlı sınırlı yükseliş çizgisini devam ettiriyor. Önce aylar boyu kıramadığı 36 TL rekorunu geride bırakan dolar şubat ayının son günleri yaşanırken 37 TL sınırına doğru hızla yaklaşıyor.

DOLAR REKOR YÜRÜYÜŞÜNÜ SÜRDÜRÜYOR

Geçen hafta başında Türk Lirası tarafında yaşanan kayıpların ardından 36.32 bandını aşarak tarihi zirvesini yapan dolar haftayı sınırlı artışlarla 36.42 seviyesinde kapamıştı. Yeni haftada tepki satışları ile düşüş bekleyen yatırımcıları yanıltan dolar dün gün sonunu 36.46 seviyesinden yaptı. Peki bugün dolar fiyatı ne kadar oldu? İşte 25 Şubat güncel döviz kurları, euro, sterlin, dolar fiyatı...

DOLAR BUGÜN NE KADAR OLDU? (25 ŞUBAT SALI)

Dolar kuru yeni haftaya yukarı yönlü başlayarak zirve yaptı. Dolar fiyatı alış 36,4568 TL ve satış 36,4721 TL seviyesinde.

EURO KURU BUGÜN KAÇ TL?

Euro kuru alış 38,2150 TL ve satış 38.2450 TL seviyesinde.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin ise alış 46,0887 TL, satış 46,1251 TL bandında sınırlı yükselişte.

25 ŞUBAT GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

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Sıkça Sorulan Sorular

DOLAR YIL SONUNDA NE KADAR OLUR?
TCMB'nin piyasa katılımcıları anketine göre cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi şubat ayında 42,89 TL olarak belirlendi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 43,81 TL iken, şubat anket döneminde 43,96 TL olarak gerçekleşti
ETİKETLER
#döviz kurları
#dolar fiyatı
#euro kuru
#sterlin kuru
#Ekonomi
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