Dolar borcu olanlar dikkat! Dünya devi dolar TL'nin 2025 sonunda kaç lira olacağını açıkladı

Dolar TL için fiyat tahminleri gelmeye devam ediyor. Son olarak Morgan Stanley analistleri, Türk lirasının CEEMEA bölgesinde en iyi performans göstereceğin öngörülerini açıkladı. Morgan Stanley, doların 2025 sonunda 41 lira, 2026 sonundaysa 44 lira olmasını bekliyor.

YIL SONU DOLAR/TL TAHMİNİ GELDİ

Morgan Stanley analistleri, yıl sonuna ilişkin dolar/TL tahminlerini açıkladı. Banka dolar/TL’nin 2025 ilk çeyrekte 36,50, ikinci çeyrekte 38, 2025 sonunda 41 ve 2026 sonundaysa 44 olmasını bekliyor.

DOLAR BUGÜN KAÇ LİRA?

2025’in başında bu yana yüzde 2,41’lik artış yakalayan dolar TL fiyatı şu anda 36,22 liradan işlem görüyor.

MORGAN STANLEY'DEN TL İÇİN ÖNEMLİ TAVSİYE

Ekonomim'de yer alan habere göre, Türk lirasının en beğenilen para birimlerinden biri olduğunu belirten Morgan Stanley analistleri, "Tahminlerimiz Türk lirasının Orta Doğu Avrupa Orta Doğu ve Afrika (CEEMEA) bölgesinde en iyi performans gösteren para birimlerinden biri olmaya devam edeceğine işaret ediyor" ifadelerini kullandı. Kurum, TL'nin yüksek carry potansiyeliyle güçlü kalmaya devam edeceğini belirtti.