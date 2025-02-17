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Ekonomi
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 | Kübra Çelepi

İhtiyaç kredisi gevşedi: Gözler taşıt ve konut kredilerinde! 'Kapılar açılıyor' sinyali geldi

İhtiyaç kredileriyle ilgili BDDK'dan açıklama geldi. Taksit sayıları belli limitlerde yükseltildi. Kredi kullanımında gevşeme beklentisi arttı. Benzer durumun konut ve taşıt kredilerinde de görülmesi bekleniyor. BDDK, tüketici kredilerinde vade sınırını korurken, kredi miktar sınırlarını yükseltti. Bu düzenleme ile piyasaların açılması ve kredilerin rahatlaması için patika oluşturuldu. Ekonomist Prof. Dr. Sefer Şener, taşıt ve konut kredileri için yeni fırsatların da kapıda olduğunu aktardı.

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İhtiyaç kredisi gevşedi: Gözler taşıt ve konut kredilerinde! 'Kapılar açılıyor' sinyali geldi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
17.02.2025
saat ikonu 12:38
|
GÜNCELLEME:
17.02.2025
saat ikonu 12:42

BDDK yeni bir uygulama getirdi. Tüketici kredilerinde vade olarak 12, 24 ve 36 ay kuralı kalırken, miktarlarda artış oldu. 12 ay vadeli kredilerde borçlanma limiti 251 bin liraya çıkarken, 24 ve 36 ay vadeli kredilerde 250 bin lira oldu. İşte tüketici, konut ve taşıt kredilerinde gevşeme müjdesi.

BDDK’NIN HAMLESİYLE EKONOMİDE YENİ FIRSATLAR KAPIDA

TGRT Haber TV'ye konuşan, Ekonomist Prof. Dr. Sefer Şener, BDDK düzenlemesi ile kredi limitlerinde yeni dönemin başladığını açıkladı. Açıklamaları şöyle;

"Merkez Bankası'nın faiz artırımları başladığı zaman yani sıkılaşma dediğimiz adımlar atıldığı zaman tüketici kredilerinde, konut kredilerinde, taşıt kredilerinde belli sınırlamalar getirildi. Yani siz tüketici olarak benim ihtiyacım var, tatile gideceğim ya da paraya ihtiyacım var deyip krediye başvurduğunuzda orada belli sınırlamalarla karşılaşıyorsunuz. Yani hangi sınırlamalar? Öncelikle ya 12 ay vadeli alıyorsunuz bunu, ya 24 ay vadeli ya da 3 yıl dediğimiz 36 ay vadeli alıyorsunuz. 3 yılın üzerinde tüketici kredisi verilmiyor idi. Şimdi burada sadece yıl olarak sınırlama yoktu. Aynı zamanda miktar olarak da sınırlama vardı.

KREDİ LİMİTLERİ YENİDEN ŞEKİLLENİYOR

Siz eğer 12 aylık bir kredi kullanacaksınız yani aldığım parayı ben bir yıl içinde ödeyeceğim diyorsanız o zaman bankalar size şunu söylüyordu; 50 bin liraya kadar alabilirsiniz. Yani 50 bin liranın üzeri yok. Ben bunu 24 ay daha doğrusu 12 ay vadeli ise daha düşük oranlarda daha yüksek oranlarda alabiliyorsunuz. 36 ay vadeli alacağım zaman sınırlamaya tabi olursunuz. 50 bin lira, 100 bin lira aralığı ve 100 bin liralık sınırlamalar vardı kredilerde.

Şimdi BDDK yeni bir uygulama getirdi. BDDK diyor ki 12 ay, 24 ay, 36 ay vadeler kalsın. Yani oradaki sınırlamayı değiştirmiyor. Ancak miktarları değiştirdi. 125 bin lirayla 250 bin liraya çıkarttı. Hatta 12 ay vadelerde 251 bin liralık borçlanma da yapabiliyorsunuz. Yani aslına bakıldığında sizin de söylediğiniz gibi biraz daha kredilerin önü açılmış oldu.

KONUT VE TAŞIT KREDİLERİNDE GEVŞEME BEKLENİYOR

100 bin liraya kadar sınırlama vardı. Bu sınır 250 bin liraya çıkarılmış oldu. Şimdi bundan sonraki süreçte acaba konut kredilerinde, taşıt kredilerinde olur mu, diye merak ediliyor.

Konut ve taşıt kredilerinde de şöyle bir sınırlama var biliyorsunuz. İşte gittiniz, bir ev beğendiniz. Banka size diyor ki, alacağınız ev kaç liralık olursa olsun, işte yüksek rakamlar, diyelim ki 2 milyona kadar size kredi verebilirim ya da 1 milyona kadar verebilirim. Orada bir miktar sınırlaması vardı. Şimdi eğer BDDK yeni bir düzenleme yaparsa, bu sınırlamanın önünü açarsa 10 milyon liralık bir eve talip oluyorsanız kredi alacağınız zaman işte banka size 1 milyon 2 milyon verebilirim diyor. Miktar sınırlaması var doğal olarak.

FAİZ İNDİRİMİYLE KREDİ KAPILARI AÇILIYOR

Eğer beklediğimiz gibi onun önünde açılırsa yani konut ve taşıt kredilerinin önünde açılırsa bu gerçek manada bir gevşeme olmuş olur. Ama şunu rahatlıkla söylüyoruz. Bu 100 bin lira olan sınır 250 bin liraya çıkarıldı tüketici kredilerinde. Bu konut ve taşıta da getirilirse gerçek manada bir gevşeme başlatılmış olur. Bunu normal karşılıyoruz. Çünkü faizler iniyor. Merkez Bankası faizleri indiriyor. Burada hem sürelerin uzatılmasını biraz normal karşılamak lazım. Hem de alınacak olan miktarların çoğaltılmasını piyasaların açılması anlamında normal karşılamak lazım."

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Sıkça Sorulan Sorular

1 milyonluk araç için ne kadar kredi çıkar?
•0 - 400.000 TL aralığında olan için azami %70'i, •400.000,01 - 800.000 TL aralığında olanlar için azami %50'si, •800.000,01 - 1.200.000 TL aralığında olanlar için azami %30'u, •1.200.000,01 - 2.000.000 TL aralığında olanlar için azami %20'si kadar taşıt kredisi kullandırılabilmektedir.

Sıkça Sorulan Sorular

Konut kredisi olan taşıt kredisi çekebilir mi?
Evet, çekilebilir. Bu durumla ilgili herhangi bir kısıtlama yoktur. Ancak böyle bir süreçte bankaların kararını etkileyen faktörler, kredi notunuzun, gelirinizin ve borç durumunuzun onay için uygun olup olmadığıdır. Tüm bu kriterleri karşılıyorsanız iki banka da size kredi için onay verecektir.

Sıkça Sorulan Sorular

2 milyonluk eve kaç TL kredi çıkar?
1. el konut alımında enerji sınıfı A olan ve değeri 2 milyon TL altındaki evler için %90'a kadar kredi kullanılabilir. Değeri 2 ila 5 milyon TL arasındaki evlerde ise kredi oranı %70 olarak uygulanabilir.
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