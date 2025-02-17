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 | Kübra Çelepi

Ocak’ta bütçede 139 milyar TL açık! Gelirler ve giderler çarpıştı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ocak ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. Ocak ayında merkezi yönetim bütçesi 139 milyar 259 milyon lira açık verdi. Bütçe gelirleri artarken giderler dikkat çekti. Gelirler geçen yılın aynı ayına göre yüzde 48.6 artarken, giderler yüzde 37.6 arttı.

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Ocak’ta bütçede 139 milyar TL açık! Gelirler ve giderler çarpıştı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
17.02.2025
saat ikonu 12:10
|
GÜNCELLEME:
17.02.2025
saat ikonu 12:14

Ocak’ta bütçe gelirleri ve giderleri çarpıştı. Bütçe 2025 yılının başında açık verdi. Ocakta bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 48,6 artarak 917 milyar 83 milyon lira, bütçe giderleri yüzde 37,6 artışla 1 trilyon 56 milyar 342 milyon lira olarak kaydedildi. Bütçe, ocakta 139 milyar 259 milyon lira açık vermiş oldu.

OCAK AYINDA 139 MİLYAR TL AÇIK VERİLDİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı, merkezi yönetim bütçe dengesinin ocak ayında 139,3 milyar TL açık verdiğini açıkladı. Ocakta bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 48,6 artarak 917 milyar 83 milyon lira, bütçe giderleri yüzde 37,6 artışla 1 trilyon 56 milyar 342 milyon lira olarak kaydedildi. Böylelikle bütçe, ocakta 139 milyar 259 milyon lira açık verdi.

Faiz dışı bütçe giderleri 893,3 milyar TL ve faiz dışı fazla ise 23,8 milyar TL olarak gerçekleşti. Merkezi yönetim bütçesi 2024 yılı Ocak ayında 150 milyar 719 milyon TL açık vermiş iken 2025 yılı Ocak ayında 139 milyar 259 milyon TL açık verdi. 2024 yılı Ocak ayında 29 milyar 626 milyon TL faiz dışı açık verilmiş iken 2025 yılı Ocak ayında 23 milyar 759 milyon TL faiz dışı fazla verildi. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2024 yılında yüzde 6,6 iken 2025 yılında yüzde 7 oldu.

GELİR-GİDER DENGESİZLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Merkezi yönetim bütçe giderleri Ocak ayı itibarıyla 1 trilyon 56 milyar 342 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz harcamaları 163 milyar 18 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 893 milyar 324 milyon TL oldu.

2025 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 14 trilyon 731 milyar 14 milyon TL ödenekten Ocak ayında 1 trilyon 56 milyar 342 milyon TL gider gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayında ise 767 milyar 968 milyon TL harcama yapılmıştı. Giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2024 yılında yüzde 6,9 iken 2025 yılında yüzde 7,2 oldu.

Merkezi yönetim bütçe gelirleri Ocak ayı itibarıyla 917 milyar 83 milyon TL olarak gerçekleşti. Vergi gelirleri 792 milyar 667 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 104 milyar 29 milyon TL oldu. 2024 yılı Ocak ayında bütçe gelirleri 617 milyar 249 milyon TL iken 2025 yılının aynı ayında yüzde 48,6 oranında artarak 917 milyar 83 milyon TL oldu.

2025 yılı Ocak ayı vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 53,3 oranında artarak 792 milyar 667 milyon TL oldu. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı ise 2024 yılında yüzde 7 iken 2025 yılında yüzde 7,1 olarak gerçekleşti.

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Sıkça Sorulan Sorular

Türkiye 2025 bütçesi kaç dolar?
2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçesinde bütçe giderlerinin 14 trilyon 731 milyar TL, bütçe gelirlerinin ise 12 trilyon 800 milyar TL öngörüldü. 2024 bütçesinde 8 trilyon 437 milyar TL gelir, 11 trilyon 89 milyar TL gider olarak belirlendi.
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