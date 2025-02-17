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 | Kübra Çelepi

Merkez Bankası açıkladı! Ticari gayrimenkul fiyatları yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından bu yılın 4. çeyreğine ilişkin TGFE verileri açıklandı. TCMB verilerine göre Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi (TGFE) 2024'ün 4. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 7,3 artarken, yıllık bazda nominal olarak yüzde 37,6 arttı.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
17.02.2025
saat ikonu 10:33
|
GÜNCELLEME:
17.02.2025
saat ikonu 10:41

Merkez Bankası verilerine göre, Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi dördüncü çeyrekte yüzde 7,3 arttı. Ticari gayrimenkul fiyatları üçüncü çeyrekte reel olarak ise yüzde 6,2 azaldı.

GAYRİMENKUL FİYAT ENDESKİ BELLİ OLDU

Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi (TGFE), 2024'ün 4. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 7,3, yıllık bazda nominal olarak yüzde 37,6 arttı, reel olarak yıllık yüzde 6,2 azaldı.

Türkiye genelinde, 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 7,7 yükselen Dükkan Fiyat Endeksi, bir önceki yılın aynı dönemine göre nominal olarak yüzde 38,4 artış kaydetmesine karşın reel olarak yüzde 5,6 geriledi.

Bir önceki çeyreğe göre yüzde 5 artan Ofis Fiyat Endeksi, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre nominal olarak yüzde 33,6 yükselirken, reel olarak yüzde 8,9 azaldı.

Üç büyük il için TGFE değişimine bakıldığında 2024'ün 4. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de endeks, sırasıyla yüzde 6,3, yüzde 4,5 ve yüzde 7,6 yükseldi.

Endeks değerleri, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 28,4, yüzde 41,7 ve yüzde 37,2 arttı.

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Sıkça Sorulan Sorular

Ticari konut ne oluyor?
Ticari gayrimenkul; işletmelerin faaliyetlerini sürdürmek için kullandıkları binalar, arsalar, mağazalar, ofisler ve diğer benzeri ticari amaçlı mülkleri ifade eder. Bu tür mülkler, işletmelerin faaliyetlerini gerçekleştirmek ve gelir elde etmek için kullandıkları ticari gayrimenkul yatırımı olarak kabul edilir.
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