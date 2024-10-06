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Dolar bu hafta kazandırdı! 6 Ekim 2024 Pazar Euro, Dolar ve Sterlin fiyatları TL karşısında yükseldi

Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: tgrthaber.com
06 Ekim 2024 09:37 - Güncelleme : 06 Ekim 2024 09:48

Dolar fiyatı bu hafta değerlendi. Dolar 6 başlıca para birimi karşısında yükseldi. Dolar TL ise sakin seyrediyor. 6 Ekim 2024 Pazar gününe ilişkin dolar ve Euro fiyatları merak ediliyor. İşte dolar kurunda ve döviz alım ve satımı yapacaklar için piyasalarda son durum.

Dolar ve Euro'nun bugünkü fiyatları yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Dolar endeksi euro, yen ve diğer dört büyük rakibini solladı. Dolar TL paritesi ise sakin yükselişini sürdürüyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin'in Türk Lirası karşısındaki değeri.

Dolar bu hafta kazandırdı! 6 Ekim 2024 Pazar Euro, Dolar ve Sterlin fiyatları TL karşısında yükseldi - 1. Resim

1 DOLAR KAÇ TL?

52 haftalık verilere bakıldığında, dolar en düşük 27,3469 TL seviyesini görmüşken en yüksek 34,7399 TL'yi gördü.

Dolar bu hafta kazandırdı! 6 Ekim 2024 Pazar Euro, Dolar ve Sterlin fiyatları TL karşısında yükseldi - 2. Resim

6 Ekim 2024 Pazar günü ise Dolar/TL  34,2345 (alış) 34,2452'den (satış) işlem görüyor. 

Dolar, bir önceki güne göre %0,28’lik bir artışla 0,0956 puan yükseldi.

Dolar bu hafta kazandırdı! 6 Ekim 2024 Pazar Euro, Dolar ve Sterlin fiyatları TL karşısında yükseldi - 3. Resim

EURO KAÇ LİRA?

Euro ise 37,6376 TL seviyelerinde.

Dolar bu hafta kazandırdı! 6 Ekim 2024 Pazar Euro, Dolar ve Sterlin fiyatları TL karşısında yükseldi - 4. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com

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