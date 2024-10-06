Dolar bu hafta kazandırdı! 6 Ekim 2024 Pazar Euro, Dolar ve Sterlin fiyatları TL karşısında yükseldi

06 Ekim 2024 09:37 - Güncelleme : 06 Ekim 2024 09:48

Dolar fiyatı bu hafta değerlendi. Dolar 6 başlıca para birimi karşısında yükseldi. Dolar TL ise sakin seyrediyor. 6 Ekim 2024 Pazar gününe ilişkin dolar ve Euro fiyatları merak ediliyor. İşte dolar kurunda ve döviz alım ve satımı yapacaklar için piyasalarda son durum.

Dolar ve Euro'nun bugünkü fiyatları yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Dolar endeksi euro, yen ve diğer dört büyük rakibini solladı. Dolar TL paritesi ise sakin yükselişini sürdürüyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin'in Türk Lirası karşısındaki değeri. 1 DOLAR KAÇ TL? 52 haftalık verilere bakıldığında, dolar en düşük 27,3469 TL seviyesini görmüşken en yüksek 34,7399 TL'yi gördü. 6 Ekim 2024 Pazar günü ise Dolar/TL 34,2345 (alış) 34,2452'den (satış) işlem görüyor. Dolar, bir önceki güne göre %0,28’lik bir artışla 0,0956 puan yükseldi. EURO KAÇ LİRA? Euro ise 37,6376 TL seviyelerinde. İlgili Haberler ABD doları bu hafta 6 majör para birimi karşısında yükseldi! Dolar Fed'in faiz indirimlerine sabrediyor