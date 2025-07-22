Dolar bugün ne kadar? İşte 22 Temmuz döviz piyasasında son durum

İç ve dış piyasalara hakim olmak isteyen yatırımcılar döviz kurlarını yakından takip ediyor. Piyasalar ABD Merkez Bankası'nın faiz toplantısına odaklandı. Geçen ay faizleri sabit tutan FED, bu ayki faiz kararını 30 Temmuz'da yapacağı toplantıyla verecek. Piyasaların merakla beklediği kararın çıkacağı toplantı, ABD Başkanı Donald Trump'ın faiz oranlarının hemen düşürülmesi yönündeki çağrıları arasında gerçekleşecek. Yatırımcılar ve vatandaşlar yaşanan gelişmelerin ardından döviz kurlarındaki son durumu merak ediyor. Peki 22 Temmuz dolar ne kadar? Euro bugün kaç TL? İşte güncel döviz piyasası...

DOLAR BUGÜN NE KADAR? (22 TEMMUZ 2025)

Dolar alış: 40,3902 TL

Dolar satış: 40,4235 TL

EURO NE KADAR? (22 TEMMUZ 2025)

Euro alış: 47,2084 TL

Euro satış: 47,3232 TL

STERLİN KAÇ TL? (22 TEMMUZ 2025)