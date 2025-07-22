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 | Onur Kaya

Dolar bugün ne kadar? İşte 22 Temmuz döviz piyasasında son durum

Döviz kurlarını yakından takip eden vatandaşlar ve yatırımcılar piyasadaki son durumu merak ediyor. Dolar salı günü Türk Lirası karşısındaki sınırlı yükselişini sürdürüyor. İşte 22 Temmuz Salı günü döviz piyasasındaki son durum...

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KAYNAK:
Onur Kaya
|
GİRİŞ:
22.07.2025
saat ikonu 08:46
|
GÜNCELLEME:
22.07.2025
saat ikonu 08:46

İç ve dış piyasalara hakim olmak isteyen yatırımcılar döviz kurlarını yakından takip ediyor. Piyasalar ABD Merkez Bankası'nın faiz toplantısına odaklandı. Geçen ay faizleri sabit tutan , bu ayki faiz kararını 30 Temmuz'da yapacağı toplantıyla verecek. Piyasaların merakla beklediği kararın çıkacağı toplantı, ABD Başkanı Donald Trump'ın faiz oranlarının hemen düşürülmesi yönündeki çağrıları arasında gerçekleşecek. Yatırımcılar ve vatandaşlar yaşanan gelişmelerin ardından döviz kurlarındaki son durumu merak ediyor. Peki 22 Temmuz dolar ne kadar? Euro bugün kaç TL? İşte güncel döviz piyasası...

Dolar bugün ne kadar? İşte 22 Temmuz döviz piyasasında son durum

DOLAR BUGÜN NE KADAR? (22 TEMMUZ 2025)

  • Dolar alış: 40,3902 TL
  • Dolar satış: 40,4235 TL
Dolar bugün ne kadar? İşte 22 Temmuz döviz piyasasında son durum

EURO NE KADAR? (22 TEMMUZ 2025)

  • Euro alış: 47,2084 TL
  • Euro satış: 47,3232 TL
Dolar bugün ne kadar? İşte 22 Temmuz döviz piyasasında son durum

STERLİN KAÇ TL? (22 TEMMUZ 2025)

  • Sterlin alış: 54,4507 TL
  • Sterlin satış: 54,5215 TL
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