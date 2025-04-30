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Ekonomi
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 | Suat Vilgen

Dolar bugün ne kadar? İşte 30 Nisan döviz kurları! Euro, sterlin ve dolar kuru

Dolar kuru ve diğer döviz kurlarına ilişkin ilk veriler geldi. Dolar/TL 39 TL sınırında sınırlı yükselişini sürdürüyor. Euro ve sterlin de de benzer bir eğilim görülüyor. Peki, bugün dolar ne kadar oldu? Euro ve sterlin kaç TL? İşte 30 Nisan güncel döviz kurları...

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KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
30.04.2025
saat ikonu 06:43
|
GÜNCELLEME:
30.04.2025
saat ikonu 06:47

Dolar fiyatı, hafta ortası itibarıyla sınırlı ve istikrarlı yükselişini sürdürerek 39 TL sınırına doğru ilerliyor. Euro ve sterlin ise aşağı yönlü seyir izliyor. ABD ve önemli ticaret partnerleri arasında devam eden tarife müzakerelerinden olumlu sonuçlar alınabileceğine dair artan iyimserlik, varlık fiyatlamalarında etkili olurken, döviz piyasaları da bu gelişmelerden etkileniyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ile müzakerelere dair açıklamaları ve Çin tarafının iddiaları reddetmesi, küresel piyasalarda dalgalanmalara yol açtı. Kur cephesinde yaşanan bu hareketliliğin, yatırım kararlarında etkili olabileceğini belirten uzmanlar, döviz yatırımcılarının verileri yakından izlemesi gerektiğini vurguluyor. Peki, bugün dolar ne kadar oldu? Euro ve sterlin kaç TL? İşte 30 Nisan itibarıyla para piyasalarında son durum ve güncem döviz fiyatları...

Dolar bugün ne kadar? İşte 30 Nisan döviz kurları! Euro, sterlin ve dolar kuru

DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR OLDU? (30 NİSAN 2025)

Dolar alış: 38,4640 TL

Dolar satış: 38,4885 TL

Dolar bugün ne kadar? İşte 30 Nisan döviz kurları! Euro, sterlin ve dolar kuru

30 NİSAN EURO KAÇ TL?

Euro alış: 43,7316 TL

Euro satış: 44,0760 TL

Dolar bugün ne kadar? İşte 30 Nisan döviz kurları! Euro, sterlin ve dolar kuru
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30 NİSAN STERLİN KAÇ TL?

Sterlin alış: 51,4723 TL

Sterlin satış: 51,5920 TL

Dolar bugün ne kadar? İşte 30 Nisan döviz kurları! Euro, sterlin ve dolar kuru
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30 NİSAN DÖVİZ KURLARI

Dolar bugün ne kadar? İşte 30 Nisan döviz kurları! Euro, sterlin ve dolar kuru

Sıkça Sorulan Sorular

GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
30 Nisan 2025 tarihi itibarıyla gram altın 4.093 TL seviyesinde alıcı buluyor.
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