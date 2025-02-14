Dolar bugün ne kadar oldu? 14 Şubat güncel döviz kurları

Dolar kuru geçen hafta yaşanan dalgalı seyirle kısa süre önce geride bıraktığı 36 TL bandının altına düşmüş ancak derhal gelen toparlanma ile direnci yeniden kırmıştı. Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi kararları ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimlerinde temkinli olmayı sürdüreceklerine yönelik açıklamalarıyla karışık bir seyir gözleniyor. Para piyasalarında dikkatler bugün ABD'de açıklanacak enflasyon ve Fed Başkanı Powell'ın yapacağı sunuma çevrildi. Peki bugün dolar ne kadar oldu? İşte 14 Şubat güncel döviz kurları, euro, sterlin, dolar fiyatı...

DOLAR BUGÜN NE KADAR OLDU?

Dolar kuru yukarı yönlü sınırlı yükseliş eğilimini sürdürüyor. Dolar fiyatı alış 36,1877 TL ve satış 36,2056 TL seviyesinde.

EURO KURU BUGÜN KAÇ TL?

Euro kuru alış 37,8587 TL ve satış 37.8866 TL seviyesinde

STERLİN NE KADAR?

Sterlin ise alış 45,4568 TL, satış 45,4784 TL bandında sınırlı yükselişte.

14 ŞUBAT GÜNCEL DÖVİZ KURLARI