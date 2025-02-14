Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

Dolar bugün ne kadar oldu? 14 Şubat güncel döviz kurları

Dolar kuru geçen hafta yaşanan dalgalı seyrin ardından sınırlı yükselişini sürdürüyor. Euro/TL günü benzer şekilde açarken gözler ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi. Peki bugün dolar ne kadar oldu? İşte 14 Şubat güncel döviz kurları, euro, sterlin, dolar fiyatı

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
14.02.2025
saat ikonu 07:45
|
GÜNCELLEME:
14.02.2025
saat ikonu 07:47

Dolar kuru geçen hafta yaşanan dalgalı seyirle kısa süre önce geride bıraktığı 36 TL bandının altına düşmüş ancak derhal gelen toparlanma ile direnci yeniden kırmıştı. Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi kararları ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimlerinde temkinli olmayı sürdüreceklerine yönelik açıklamalarıyla karışık bir seyir gözleniyor. Para piyasalarında dikkatler bugün ABD'de açıklanacak enflasyon ve Fed Başkanı Powell'ın yapacağı sunuma çevrildi. Peki bugün dolar ne kadar oldu? İşte 14 Şubat güncel döviz kurları, euro, sterlin, dolar fiyatı...

DOLAR BUGÜN NE KADAR OLDU?

Dolar kuru yukarı yönlü sınırlı yükseliş eğilimini sürdürüyor. Dolar fiyatı alış 36,1877 TL ve satış 36,2056 TL seviyesinde.

EURO KURU BUGÜN KAÇ TL?

Euro kuru alış 37,8587 TL ve satış 37.8866 TL seviyesinde

STERLİN NE KADAR?

Sterlin ise alış 45,4568 TL, satış 45,4784 TL bandında sınırlı yükselişte.

14 ŞUBAT GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

Sıkça Sorulan Sorular

DOLAR KURU YIL SONU NE KADAR OLUR?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 68 katılımcı tarafından yanıtlanmış '2025 yılı Ocak ayı Piyasa Katılımcıları Anketi' sonuçlarına göre, yıl sonu dolar/TL beklentisi 43,02 TL seviyesinde bulunuyor.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altın fiyatları rekora doymuyor! İşte 14 Şubat 2025 gram altın, çeyrek altın fiyatları
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Akaryakıt fiyatı için indirim müjdesi! Benzin, motorin ve LPG için kritik eşik: Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor
ETİKETLER
#Ekonomi
#döviz kurları
#euro kuru
#dolar tl
#dolar/tl kuru
#dolar kur
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yorumlar YORUMLAR
(0 Yorum)
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.