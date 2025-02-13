Koleksiyoncuların gözü o paralarda! Cebinde 1 lirası olan yaşadı: Fiyatı dudak uçuklattı

Türkiye’de madeni para üretim maliyetlerinin yükselmesi, koleksiyoncuların ilgisini eski ve hatalı basım paralara yönlendirdi. Özellikle 2014 yılında basılan ve nadir bulunan hatalı 1 lira, büyük ilgi görüyor.

HATALI 1 LİRA KOLEKSİYONCULARIN GÖZDESİ OLDU

2014 yılında basılan ve basım hatalarıyla dikkat çeken 1 lira, koleksiyon dünyasında değer kazanmaya devam ediyor. Paranın ön ve arka yüzünde bulunan belirgin hatalar, onu standart basımlardan ayırıyor. Nadir bulunması ve koleksiyon değeri sebebiyle bu özel 1 lira, şu an 456 TL’ye kadar alıcı bulabiliyor.

GELECEKTE DAHA DA DEĞERLENEBİLİR

Hatalı basım paralar, az sayıda üretildiği için koleksiyoncular tarafından büyük ilgi görüyor. Bu tür hatalı paralar zamanla daha da değerlendiğinden birçok kişi tarafından bir yatırım aracı olarak görülüyor. Uzmanlar, hatalı basım madeni paraların ilerleyen yıllarda daha yüksek fiyatlara satılabileceğini öngörüyor.