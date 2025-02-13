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 | İrem Çınar

Koleksiyoncuların gözü o paralarda! Cebinde 1 lirası olan yaşadı: Fiyatı dudak uçuklattı

Cebinizdeki 1 liraya dikkat. 2014 yılında hatalı basılan 1 liralar, koleksiyoncular tarafından yüksek fiyatlara alınıyor.

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Koleksiyoncuların gözü o paralarda! Cebinde 1 lirası olan yaşadı: Fiyatı dudak uçuklattı
KAYNAK:
Gerçek Gündem
|
GİRİŞ:
13.02.2025
saat ikonu 16:56
|
GÜNCELLEME:
13.02.2025
saat ikonu 17:08

Türkiye’de madeni para üretim maliyetlerinin yükselmesi, koleksiyoncuların ilgisini eski ve hatalı basım paralara yönlendirdi. Özellikle 2014 yılında basılan ve nadir bulunan hatalı 1 lira, büyük ilgi görüyor.

HATALI 1 LİRA KOLEKSİYONCULARIN GÖZDESİ OLDU

2014 yılında basılan ve basım hatalarıyla dikkat çeken 1 lira, koleksiyon dünyasında değer kazanmaya devam ediyor. Paranın ön ve arka yüzünde bulunan belirgin hatalar, onu standart basımlardan ayırıyor. Nadir bulunması ve koleksiyon değeri sebebiyle bu özel 1 lira, şu an 456 TL’ye kadar alıcı bulabiliyor.

GELECEKTE DAHA DA DEĞERLENEBİLİR

Hatalı basım paralar, az sayıda üretildiği için koleksiyoncular tarafından büyük ilgi görüyor. Bu tür hatalı paralar zamanla daha da değerlendiğinden birçok kişi tarafından bir yatırım aracı olarak görülüyor. Uzmanlar, hatalı basım madeni paraların ilerleyen yıllarda daha yüksek fiyatlara satılabileceğini öngörüyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

1 lira ne Kadar?
1 TL (₺1), Türk lirasının ikinci en büyük madenî parasıdır. Değer olarak 100 kuruşa eşittir.
ETİKETLER
#Türk Lirası
#Para Yönetimi
#Ekonomi
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