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 | Suat Vilgen

Dolar bugün ne kadar oldu? 25 Mart güncel döviz kurları, euro, sterlin, dolar fiyatı

Dolar kuru geçen hafta 40 lirayı aşarak kırdığı rekorun ardından ateşini kaybetti. 2 lira gerileyen dolar/TL cuma günü kapanışta 38 TL seviyesini gördü. Yeni haftada ise kur yatay yönlü pozisyonlandı! Peki dolar bugün ne kadar oldu? Euro kaç TL? İşte 25 Mart döviz kurları, dolar, euro, sterlin fiyatı...

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KAYNAK:
|
GİRİŞ:
25.03.2025
saat ikonu 06:49
|
GÜNCELLEME:
25.03.2025
saat ikonu 06:55

Dolar kuru başta olmak üzere döviz fiyatları müthiş bir dalgalanmanın yaşadığı geçen haftanın ardından sakin bir görünümde. Yurt içi ve yurt dışında yaşanan politik ve ekonomik gelişmelerin ardından döviz kurları tarihi seviyeleri görmüş, yaklaşık 4 lira artışla 40 liranın üzerine çıkmıştı. Euro/TL 44 TL, sterlin/TL ise 53 lira bandını görmüştü. Ancak şok dalgasının ardından dolar/TL hızlı bir değer kaybıyla haftayı 38 lira seviyesinde kapatmıştı. Peki dolar bugün ne kadar oldu? Euro, sterlin kaç TL?İşte 25 Mart döviz kurları, dolar, euro, sterlin fiyatı...

DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR OLDU? (25 MART 2025)

Dolar alış: 37,9899 TL

Dolar satış: 38,0079 TL

25 MART EURO KAÇ TL?

Euro alış: 41,0169 TL

Euro satış: 41,1857 TL

25 MART STERLİN KAÇ TL?

Sterlin alış: 49,0868 TL

Sterlin satış: 49,2428 TL

25 MART DÖVİZ KURLARI

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Sıkça Sorulan Sorular

25 MART GRAM ALTIN NE KADAR?
25 Mart 2025 sabah saatleri itibarıyla serbest piyasada gram altın 3.683,47 TL'den, çeyrek altın ise 6.022,47 TL seviyesinden işlem görüyor.
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