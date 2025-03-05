Dolar bugün ne kadar oldu? 5 Mart 2025 Çarşamba döviz kurları

Dolar kuru bir süredir devam eden, arka arkaya rekorların geldiği istikrarlı yükselişinin ardından yatay seyre döndü. İşte dolar, euro ve sterlin fiyatı ve İşte 5 Mart Çarşamba güncel döviz kurları...

Dolar başta olmak üzere döviz kurları geçen hafta boyunca Fed'in politika faizini haziran ayında 25 baz puan indireceği tahminin etkisinde dalgalanmıştı. Bu etkiyle birçok para birimi gerilerken dolar/TL sınırlı ve istikrarlı yükselerek rekorlar kırmış ve haftayı 36.50'den tamamlamıştı. İçinde bulunduğumuz haftayı ise sınırlı yükselişle açan dolar ardından yatay seyre döndü. Peki bugün dolar ne kadar oldu? İşte yatırımcının merak ettiği cevaplar, 5 Mart Çarşamba döviz kurları, euro, sterlin, dolar fiyatı...

DOLAR BUGÜN NE KADAR OLDU? (5 MART ÇARŞAMBA)

Dolar kuru alış 36,4576 TL ve satış 36,4698 TL seviyesinde.

EURO KURU BUGÜN KAÇ TL?

Euro kuru alış 38,6993 TL ve satış 38.7827 TL seviyesinde.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin ise alış 46,6310 TL, satış 46,6788 TL bandında sınırlı yükselişte.

5 MART GÜNCEL DÖVİZ KURLARI