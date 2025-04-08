Dolar bugün ne kadar oldu? 8 Nisan güncel döviz kurları, euro, sterlin, dolar fiyatı

Dolar kuru, Trump'ın tarife genelgesiyle çalkantılı geçirdiği günlerin ardından sakin bir görünümde . Haftanın ikinci gününde kur dünkü kapanışa göre sınırlı azalış yükseliş kaydetti. Peki dolar bugün ne kadar oldu? Euro kaç TL? İşte 8 Nisan döviz kurları, dolar, euro, sterlin fiyatı...

Dolar kuru ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifelerini yükseltme deklarasyonu sonrası sert dalgalanmış, bir ara 40 TL'yi aştıktan sonra 38 TL bandına oturmuştu. Geçen haftayı bu seviyelerde tamamlayan dolar/TL, yeni haftada sınırlı yükseliş sergiliyor. Euro ve sterlin için de benzer bir durum söz konusu. Peki dolar bugün ne kadar oldu? Euro, sterlin kaç TL İşte 8 Nisan döviz kurları, dolar, euro, sterlin fiyatı...

DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR OLDU? (8 NİSAN 2025)

Dolar alış: 37,9997 TL

Dolar satış: 38,0238 TL

8 NİSAN EURO KAÇ TL?

Euro alış: 41,6451 TL

Euro satış: 41,7957 TL

8 NİSAN STERLİN KAÇ TL?

Sterlin alış: 48,5572 TL

Sterlin satış: 48,6733 TL

8 NİSAN DÖVİZ KURLARI