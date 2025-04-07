Altın fiyatları düştü, kuyumcular uyardı: Sahte gram altınlar piyasada!

Kuyumculuk sektörü son günlerde sahte altıncılık kriziyle boğuşuyor. Sahte veya ayarı düşük altın dolandırıcılığında patlama yaşanırken gelişen teknoloji ile kalpazanlar gerçeğinden ayırt etmesi bir hayli zor sahte altın üretmeye başladı. Altın fiyatlarının son 3 haftanın en düşük seviyesine gerilediği şu günlerde sektör temsilcilerinden vatandaşlara uyarı geldi.

SAHTE BİLEZİKLER PİYASADA

Son olarak Adana'da sadece tek bir kuyumcuya gerçek bir firmanın markası taklit edilerek 31 sahte 1 gram altın verildi. Konuya ilişkin açıklama yapan Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, sahtekarlığın bütün sektörlerde olduğunu ancak en çok para kazandıran materyallerden biri olması nedeniyle kötü niyetli insanların sahte bilezikleri de sahaya sürdüğünü belirtti.

ALTINI KESEREK İÇİNE BAKIYORLAR

Kurdukları WhatsApp grubu aracılığıyla esnafı sürekli uyardıklarını belirten Başman, "Gruptan, şu altının sahte ya da düşük ayarda olduğunu bildiriyoruz. Buna neden olan en büyük faktörlerden biri de teknolojinin gelişiyor olmasıdır. Altının sahte olduğunu artık taşa vurmayla çözemiyoruz. Mihenk taşı ya da ayar suyuyla bakarak değil de artık keserek içine bakarak çözmeye çalışıyoruz" dedi.

KUYUMCULARA SESLENDİ

Altınların paketli şekilde geldiği anda açılması gerektiğini ifade eden Başman "Büyük firmalar ürünlerinin taklitlerini önlemek için her yıl milyonlarca lira yatırım yapıyorlar. 1,5,10 ve 50 gram bar altınların hepsinin seri numarası vardır. İnternette girildiğinde seri numaralarını kontrol edebiliyorlar. Bunlara dikkat etmek lazım. Kuyumcu arkadaşlar mutlaka paketi açıp altına baksınlar" ifadelerini kullandı.