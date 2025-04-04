Hafsanur Sancaktutan ile Feride Hilal Akın dolandırıcıların hedefi oldu

"Yok yok", Bilir mi?", "Şehrin Yolu" gibi şarkılarla tanınan Feride Hilal Akın ile Siyah Kalp dizisinde rol alan Hafsanur Sancaktutan dolandırıcılara karşı takipçilerini uyardı. Hafsanur Sancak adına farklı kişilere sipariş gönderildiğini belirtirken, Feride Hilal Akın ise siber zorbalığa karşı uyarıda bulundu.

HAFSANUR SANCAKTUTAN: KÖTÜ NİYETLİ KİŞİLERİN İŞİ

Hafsanur Sancaktutan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Tanıdığım bazı kişilerin evlerine, kötü niyetli dolandırıcılar tarafından benim adıma siparişler verildiği ve gönderiler yapıldığı bilgisine ulaştım. Konuyla ilgili gerekli yasal işlemleri başlatıyorum. Hafsanur Sancaktutan adına evinize veya ofisinize herhangi bir sipariş ya da gönderi gelirse, bilin ki bunun benimle hiçbir ilgisi yoktur. Bu, aklını yitirmiş kötü niyetli kişilerin işidir." sözleriyle takipçilerini uyardı.

FERİDE HİLAL AKIN: SİBER TACİZE MARUZ KALIYORUM

Adına sahte siparişler verildiğini ve kişisel bilgilerinin yasa dışı bahis sitelerinde kullanıldığını açıklayan 29 yaşındaki şarkıcı Feride Hilal Akın, "Kişisel verilerim izinsiz kullanıldı. Bir süredir, bilgim ve iznim dışında ciddi bir siber tacize maruz kalıyorum. Adıma sahte siparişler verildi, randevular oluşturuldu, insanlar rahatsız edildi. Kişisel bilgilerime, büyük ihtimalle bir sistem açığı yoluyla ulaşıldı. Bu durum, sadece benim değil, herkesin güvenliği için ciddi bir tehdit oluşturuyor." ifadelerini kullandı.