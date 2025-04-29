Dolar bugün ne kadar oldu? Euro ve sterlin düşüşle başladı! İşte 29 Nisan döviz kurları

Dolar kuru ve diğer döviz kurlarına ilişkin ilk veriler geldi. Dolar/TL 39 TL sınırına doğru sınırlı ve istikrarlı yükselişini sürdürüyor. Euro ve sterlin başta olmak üzere diğer döviz birimleri ise haftanın ikinci işlem gününde aşağı yönlü. Peki, bugün dolar ne kadar oldu? Euro ve sterlin kaç TL? İşte 29 Nisan güncel döviz kurları...

ABD tarafından hayata geçirilen yeni gümrük vergileri ve küresel ekonomideki süregelen belirsizlikler, dünya genelinde finansal dengeleri etkilemeye devam ediyor. Bu gelişmeler, döviz piyasalarında dalgalanmalara neden olurken, Türkiye de bu küresel hareketliliğin dışında kalmıyor. Türk lirası, dış kaynaklı baskılar karşısında değer kaybını sürdürürken, döviz kurları yukarı yönlü bir seyir izliyor.

DOLAR ALMAK MANTIKLI MI?

29 Nisan itibarıyla dolar, serbest piyasada 39 TL seviyesine doğru yükselişini sürdürüyor. Yatırımcıların güvenli liman arayışlarını artırdığı bu süreçte, Amerikan doları diğer para birimlerine kıyasla güçlü konumunu koruyor. Euro ve sterlin ise haftaya zayıf bir başlangıç yapmasının ardından ikinci işlem gününde de sınırlı düşüşlerle işlem görüyor. Uzmanlar, piyasalarda oynaklığın bir süre daha devam edeceğini öngörüyor.

DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR OLDU? (29 NİSAN 2025)

Dolar alış: 38,3745 TL

Dolar satış: 38,4755 TL

29 NİSAN EURO KAÇ TL?

Euro alış: 43,7474 TL

Euro satış: 43,9436 TL

29 NİSAN STERLİN KAÇ TL?

Sterlin alış: 51,5060 TL

Sterlin satış: 51,7179 TL

29 NİSAN DÖVİZ KURLARI