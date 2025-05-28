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 | Suat Vilgen

Dolar bugün ne kadar oldu? İşte 28 Mayıs 2025 güncel döviz kurları, euro, sterlin, dolar fiyatı

Dolar kuru yukarı yönlü sınırlı yükselişini sürdürüyor, euro ve sterlin kurları da son bir haftadır dikkat çeken değer kazanımı yaşadı. Peki dolar bugün ne kadar oldu? Euro fiyatı, sterlin fiyatı ne kadar? İşte 28 Mayıs 2025 güncel döviz kurları...

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KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
28.05.2025
saat ikonu 06:56
|
GÜNCELLEME:
28.05.2025
saat ikonu 07:59

Döviz kurlarında son günlerde dikkat çeken bir hareketlilik yaşanıyor. Gelişmekte olan ülkelere ait para birimleri dolar, euro ve sterlin başta olmak üzere batı orijinli para birimleri karşısında değer kaybı yaşıyor. Son dönemde altın fiyatlarındaki düşüşe ters orantılı olarak yükseliş gösteren dolar kuru yatırımcıların yeniden dikkatini çekmeye başladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifelerindeki geri adımı sonrası altın cazibesini bir nebze olsun yitirirken, dolar/TL'nin 40 lira bandını yakın zamanda aşağına yönelik beklenti arttı. Peki dolar bugün ne kadar oldu? Euro fiyatı, sterlin fiyatı ne kadar? İşte 28 Mayıs 2025 güncel döviz kurları…

Dolar bugün ne kadar oldu? İşte 28 Mayıs 2025 güncel döviz kurları, euro, sterlin, dolar fiyatı

DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR OLDU? (28 MAYIS 2025)

Dolar alış: 39,0613 TL

Dolar satış: 39,0848 TL

Dolar bugün ne kadar oldu? İşte 28 Mayıs 2025 güncel döviz kurları, euro, sterlin, dolar fiyatı

28 MAYIS EURO KAÇ TL?

Euro alış: 44,2150 TL

Euro satış: 44,2765 TL

Dolar bugün ne kadar oldu? İşte 28 Mayıs 2025 güncel döviz kurları, euro, sterlin, dolar fiyatı

28 MAYIS STERLİN KAÇ TL?

Sterlin alış: 52,7025 TL

Sterlin satış: 52,7911 TL

Dolar bugün ne kadar oldu? İşte 28 Mayıs 2025 güncel döviz kurları, euro, sterlin, dolar fiyatı

28 MAYIS DÖVİZ KURLARI

Dolar bugün ne kadar oldu? İşte 28 Mayıs 2025 güncel döviz kurları, euro, sterlin, dolar fiyatı
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