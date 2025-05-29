Dolar bugün ne kadar oldu? İşte 29 Mayıs 2025 güncel döviz kurları, euro, sterlin, dolar fiyatı

Piyasalarda dolar kuru sınırlı bir yükseliş eğilimini sürdürürken, euro düşüş ivmesiyle güne başlad. Peki, bugün dolar ne kadar oldu? Euro ve sterlin fiyatları ne durumda? İşte 29 Mayıs 2025 tarihli güncel döviz kurları...

Son günlerde döviz kurlarında belirgin bir hareketlilik gözlemleniyor. Gelişmekte olan ülke para birimleri, başta dolar, euro ve sterlin olmak üzere Batı menşeli para birimleri karşısında değer kaybediyor. Özellikle altın fiyatlarındaki düşüşle ters orantılı bir yükseliş gösteren dolar kuru, yatırımcıların yeniden odağına oturdu. ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifelerindeki geri adımı sonrası altının cazibesini bir nebze yitirmesiyle birlikte, dolar/TL'nin yakın zamanda 40 lira bandının altına inmesine yönelik beklentiler arttı. Peki, bugün dolar ne kadar oldu? Euro fiyatı, sterlin fiyatı ne durumda? İşte 29 Mayıs 2025 tarihli güncel döviz kurları...

DOLAR BUGÜN NE KADAR? (29 MAYIS 2025)

Alış: 39,1045 TL

Satış: 39,1111 TL

EURO BUGÜN NE KADAR?

Alış: 44,0674 TL

Satış: 44,1438 TL

STERLİN BUGÜN NE KADAR?

Alış: 52,6453 TL

Satış: 52,735 TL

29 MAYIS 2025 DÖVİZ KURLARI